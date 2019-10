Juventus komt met schrik vrij na onbestrafte handsbal Matthijs de Ligt

Juventus heeft zaterdagavond zijn zegereeks in de Serie A een vervolg gegeven. De ploeg van Maurizio Sarri boekte thuis tegen Bologna een verdiende 2-1 overwinning via doelpunten van Cristiano Ronaldo en Miralem Pjanic. In de absolute slotfase kwam Matthijs de Ligt goed weg na een vermeende handsbal in de eigen zestienmeter, die door scheidsrechter Massimiliano Irrati niet bestraft werd.

De Ligt kreeg bij Juventus opnieuw de voorkeur boven Merih Demiral en vormde een centraal verdedigingsduo met Leonardo Bonucci. Verder stond Gianluigi Buffon weer eens onder de lat. Aan de kant van Bologna ontbrak Mitchell Dijks nog altijd door een ribblessure, terwijl Stefano Denswil en Jerdy Schouten negentig minuten op de bank bleven.

De thuisploeg nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief, terwijl Bologna wachtte op countermogelijkheden. De eerste beste kans voor la Vecchia Signora was raak. Cristiano Ronaldo onderschepte in de negentiende minuut de bal, begon aan een korte dribbel, en drukte ongenadig af in de korte hoek: 1-0. Lang kon Juve niet genieten van de voorsprong, want Danilo zette Bologna zeven minuten later vrijwel uit het niets met een fraaie dropkick op gelijke hoogte: 1-1.

In de tweede helft ging Juventus nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Daarbij werd het in de 54ste minuut opnieuw geholpen door Bologna, dat dom balverlies leed in de opbouw. Een schot van Ronaldo werd gekraakt en belandde voor de voeten bij Miralem Pjanic, die eenvoudig binnen kon schieten: 2-1. Na de tweede treffer van Juve bleef het eenrichtingsverkeer in het Allianz Stadium, maar pogingen van Sami Khedira, Gonzalo Higuaín (twee keer) en Ronaldo troffen geen doel.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Juventus, maar in de slotfase werd het toch nog spannend. In de blessuretijd kreeg De Ligt een bal ongelukkig op de hand, maar de scheidsrechter gaf met goedkeuring van de VAR geen penalty aan Bologna. In de laatste seconde belandde een kopbal van Federico Santander uit een vrije trap nog op de lat van het Juventus-doel, waarna hij het in de rebound met een omhaal probeerde, maar op Buffon stuitte.