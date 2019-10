PSV beleeft rampavond in De Galgenwaard en ziet Ajax uitlopen

Na tien competitiewedstrijden weet PSV wat verliezen is. Op bezoek bij FC Utrecht ging de ploeg van Mark van Bommel zaterdagavond met 3-0 onderuit, waardoor koploper Ajax een gat van drie punten heeft kunnen slaan. De doelpunten kwamen van Sander van de Streek, Adam Maher en Sean Klaiber. PSV eindigde het duel met negen man, na rode kaarten voor Nick Viergever en Jorrit Hendrix, die volgende week geschorst zullen zijn tegen AZ. Nooit eerder incasseerde PSV twee directe rode kaarten in een Eredivisie-wedstrijd.

In minuut 24, naar het rugnummer van Mohamed Ihattaren, klapten de aanwezige supporters voor de in Utrecht geboren spelmaker, die deze maand zijn vader verloor. Ihattaren maakte zijn rentree in de basis bij PSV, na een absentie van een wedstrijd. Ten opzichte van het duel met VVV, vlak voor de interlandperiode (4-1), voerde Mark van Bommel nog meer wijzigingen door: Jeroen Zoet, Timo Baumgartl en Hendrix hadden een basisplek. Daardoor namen Robbin Ruiter, Daniel Schwaab, Érick Gutiérrez en Bruma plaats op de bank.

PSV had het moeilijk in Utrecht. Achterin had de ploeg van John van den Brom de zaken goed op orde. Utrecht maakte PSV het voetballen onmogelijk; als PSV wel druk wist te zetten, kon de thuisploeg zich daaronder uit voetballen. Zodoende waren er nauwelijks kansen in de eerste helft en werd het voornamelijk een tactisch steekspel tussen beide ploegen. Zowel Utrecht als PSV speelde gedisciplineerd: aanvallers van beide teams schroomden niet om mee te verdedigen. De intensiteit was hoog, maar spektakel bleef uit.

Het was eigenlijk wachten op de eerste fout en die werd kort na de rust gemaakt door PSV. Op het middenveld verkeek Baumgartl zich in een duel met Van de Streek. De verdediger van PSV liet zich te makkelijk aftroeven, waarna Van de Streek meters kon maken richting het doel van Zoet. Hij probeerde het van afstand en omdat Viergever de bal van richting veranderde, was de keeper van PSV kansloos. De bezoekers openden meteen de jacht op de gelijkmaker en duwden FC Utrecht ver terug op de eigen helft. Het leidde onder meer tot een gevaarlijk schot van Donyell Malen, dat eveneens van richting werd veranderd.

De opdracht van PSV werd gaandeweg de tweede helft echter een stuk moeilijker door twee rode kaarten. Viergever kreeg aanvankelijk geel voor een charge op de enkel van Bart Ramselaar, maar na tussenkomst van de VAR kende arbiter Danny Makkelie rood toe. Hetzelfde gebeurde na een tackle van Hendrix op Simon Gustafson: opnieuw trok Makkelie zijn gele kaart in na het zien van de beelden en stuurde hij een PSV’er weg. De gasten probeerden met negen man nog wat te forceren, maar via Maher trok FC Utrecht de wedstrijd naar zich toe. Tegen zijn oude club haalde de ex-speler van PSV van geruime afstand snoeihard uit in de bovenhoek: 2-0. Diep in de blessuretijd leverde een laatste aanval van FC Utrecht nog een doelpunt van Klaiber op.