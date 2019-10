Danny Makkelie aangepakt na rode kaarten voor PSV: ‘Het is niet hoogstaand’

Voor het eerst in de historie van de Eredivisie ontving PSV zaterdagavond in het uitduel met FC Utrecht twee directe rode kaarten in één wedstrijd. Nick Viergever en Jorrit Hendrix werden in de tweede helft van het veld gestuurd door arbiter Danny Makkelie, na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR).

Hoewel Makkelie in beide gevallen de juiste beslissing leek te nemen, is niet iedereen onder de indruk van het handelen van de leidsman. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende suggereert op Twitter dat Makkelie ook tot beide beslissingen had kunnen komen zónder hulp van de VAR.

"Twee keer terecht rood na VAR-ingrepen. Daar is de VAR ook voor in het leven geroepen. Aan de andere kant geeft het ook aan dat het waarnemingsvermogen van de scheidsrechter niet hoogstaand is", zo schrijft Van der Ende. De rode kaart voor Viergever kwam tot stand na een charge op Bart Ramselaar, terwijl Hendrix kon inrukken na een aanslag op Simon Gustafson.

De rode kaarten die Viergever en Hendrix ontvingen zijn voor PSV een streep door de rekening met het oog op de topper van volgende week tegen AZ. Beide spelers zullen dat treffen normaal gesproken aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege schorsingen.