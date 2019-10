Dolend FC Twente blijft in vrije val na opnieuw pijnlijke avond

FC Twente heeft zaterdagavond de vierde opeenvolgende nederlaag in de Eredivisie geleden. Het team van Gonzalo García García ging in eigen huis onderuit tegen Willem II: 0-1. FC Twente staat nu elfde, met twaalf punten uit tien duels. Willem II heeft vier punten meer en neemt daarmee de zesde stek op de ranglijst in.

Willem II had slechts zes minuten nodig om FC Twente achter de feiten aan te laten lopen. Na een fraaie voorzet van Freek Heerkens kopte Marios Vrousai de bal achter Joël Drommel: 0-1. Het was aan de doelman te danken dat de thuisploeg niet al snel tegen een ruimere achterstand aankeek. FC Twente kon in de eerste 45 minuten maar weinig creëren, ook al probeerde het team van García Garcíade bezoekers onder druk te zetten.

FC Twente kwam na een half uur spelen goed weg toen Calvin Verdonk slechts een gele kaart kreeg voor een overtreding op Ché Nunnely. Na de onderbreking had Willem II maar weinig de bal, maar de thuisploeg kon opnieuw niet gevaarlijk worden. Domper was bovendien het uitvallen van Aitor Cantalapiedra met een blessure, na dik een uur spelen.

De paal voorkwam dat FC Twente na 65 minuten tegen een 0-2 achterstand aankeek. Na een corner werd het leer door Verdonk tegen het aluminium gewerkt. Luttele minuten later mocht ook Lindon Selahi blij zijn met een gele kaart voor een overtreding van achteren op Dries Saddiki. Een elleboog van Haris Vuckic op het hoofd van Pol Llonch werd niet bestraft.

FC Twente probeerde in de slotfase via een offensief nog een gelijkmaker te forceren, maar ook in de zes minuten blessuretijd konden de Tukkers een nederlaag niet afwenden. In blessuretijd ging een schot van Queensy Menig richting doel, maar uitgerekend Vuckic veranderde de bal van richting met zijn hoofd. Voor de aftrap had FC Twente nog Kees Rijvers in het zonnetje gezet. De 93-jarige oud-voetballer en -trainer, tussen 1966 en 1972 hoofdtrainer in Enschede, werd benoemd tot erelid van de Tukkers.