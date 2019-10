Onvrede bij Ajax: ‘Onze slechtste wedstrijd van de afgelopen twee jaar’

Daley Blind was na de overwinning van Ajax tegen RKC Waalwijk (1-2) kritisch op zijn eigen ploeg. De centrumverdediger vond dat het zaterdagavond aan scherpte ontbrak bij de Amsterdammers. Ook in verdedigend opzicht was Ajax volgens Blind kwetsbaar. "Dit was denk ik onze slechtste wedstrijd in de laatste twee jaar", aldus de international bij FOX Sports.

Ajax sleepte na een fraai doelpunt van Quincy Promes de zege uit het vuur, maar dat ging allesbehalve zonder slag of stoot. "We zijn echt heel goed weggekomen", beseft Blind, die de vinger op de zere plek probeert te leggen. "We stonden organisatorisch niet goed en waren niet scherp. Zij speelden vaak een lange bal maar vervolgens was die bal nooit voor ons. Zij deden het wel heel goed, maar ze maakten de kansen niet af."

Blind was dan ook opgelucht. "Soms zitten deze dagen er helaas tussen en dan moet je zorgen dat je wint. Het is wel lekker dat je soort afschuwelijk slechte wedstrijd zo afsluit. Daar gaat het om. We moeten wel bij ons zelf te rade gaan. Dit mag nooit meer gebeuren." Woensdag gaat Ajax in de Champions League op bezoek bij Chelsea. "Hopelijk hebben we Chelsea wat zand in de ogen gestrooid. Dan hebben we onze missie volbracht, vandaag", glimlacht Blind.