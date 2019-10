Dolend Besiktas laat voor zesde keer in acht duels punten liggen

Besiktas heeft zaterdagavond voor de zesde keer in acht competitiewedstrijden punten laten liggen in de Turkse Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul kwam op bezoek bij Ankaragücü niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, ondanks dat men het laatste kwartier met een man meer speelde, nadat Sedat Agçay met tweemaal geel van het veld was gestuurd. Jeremain Lens speelde 58 minuten mee bij Besiktas, dat met negen punten uit acht wedstrijden slechts elfde staat in Turkije. Koploper Trabzonspor heeft na negen duels vijftien punten.