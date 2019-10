Frank de Boer juicht en mag blijven dromen van titelprolongatie in MLS

Atlanta United kan zijn landstitel in de Amerikaanse MLS nog altijd verdedigen. De nummer twee van het reguliere seizoen in de Eastern Conference won zaterdagavond in de eerste ronde van de play-offs om het kampioenschap met 1-0 van New England Revolution. In de halve finale van de eigen conferentie wacht voor de ploeg van Frank de Boer een treffen met Philadelphia Union of New York Red Bulls.

Een verlenging kwam steeds dichterbij, maar twintig minuten voor tijd trokken de manschappen van De Boer de wedstrijd naar zich toe. Ezequiel Barco was net buiten het strafschopgebied in balbezit en zag Franco Escobar opkomen aan zijn rechterzijde. Met een steekpass tussen drie man stelde Barco zijn Argentijnse landgenoot in staat om van dichtbij, maar uit een lastige hoek, snoeihard raak te schieten. Het doelpunt volgde op een sterke fase van de thuisploeg.

In de eerste helft controleerde Atlanta United het tempo, maar was New England Revolution plots dicht bij het openingsdoelpunt. Na een counter kon Teal Bunbury het plots van dichtbij proberen en redde Brad Guzan. De doelman moest zich ook volledig strekken om de bal uit de benedenhoek te houden na een poeier van Cristian Penilla. Na de rust begonnen de bezoekers goed, maar gaandeweg de tweede helft nam Atlanta United het initiatief over met de 1-0 als uitkomst.

Zondag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt van Atlanta United in de halve finale van de Eastern Conference. Philadelphia Union treedt dan thuis aan tegen New York Red Bulls. Als De Boer die ronde overleeft, wacht de finale van de eigen conferentie. De winnaar van die wedstrijd neemt het op 10 november op tegen de winnaar van de Western Conference, in de strijd om de algehele landstitel.