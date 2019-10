Vernietigend betoog bij FOX: ‘Ik erger me er altijd kapot aan als hij meedoet’

Marco van Basten en Hugo Borst hebben het zaterdagavond vlak voor de uitwedstrijd van PSV tegen FC Utrecht gemunt op Jorrit Hendrix. De controleur vormt samen met Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren het middenveld van de Eindhovenaren, maar dat leidt amper tot vreugde in de studio van FOX Sports.

Presentator Jan Joost van Gangelen merkt vlak voor de aftrap in Stadion Galgenwaard op dat Mark van Bommel bij PSV kiest voor een controlerend middenveld, waarmee hij het overvolle middenrif van FC Utrecht mogelijk wil bestrijden. "Ik vind Jorrit Hendrix niet echt indrukwekkend, maar hij (Van Bommel, red.) zal zijn redenen er wel voor hebben", reageert Van Basten.

De oud-spits annex analist had zaterdagavond liever Érick Gutiérrez op de positie van Hendrix gezien. "Ik denk dat dat ook wel een aardige speler is", vertelt Van Basten, die ook zijn bedenkingen heeft bij de opstelling van FC Utrecht. "FC Utrecht speelt met vijf middenvelders, wat ook wel een beetje typisch is."

Van Bastens collega-analist Borst is niet veel coulanter voor Hendrix. "Ooit won PSV met Edward Linskens de Europa League I, maar met Hendrix zal je nooit een grote prijs pakken", is de columnist overtuigd. "Het is een hele aardige tegenhouder, maar hij geeft nooit een pass. Het is de vlees geworden degelijkheid. Het ontsiert dit PSV. Ik erger me er altijd kapot aan als hij meedoet."