Marco van Basten ziet ‘heel kwetsbaar’ Ajax en kraakt aankoopbeleid

Hoewel Ajax zaterdagavond met 1-2 won bij RKC Waalwijk, wisten de Amsterdammers Marco van Basten geenszins te overtuigen. De analist van FOX Sports stelt vast dat de ploeg van trainer Erik ten Hag zijn zaakjes met name in verdedigend opzicht niet op orde heeft. Ook zet Van Basten vraagtekens achter het aankoopbeleid van de hoofdstedelingen.

RKC kreeg tegen Ajax zowel in de eerste als tweede helft grote kansen. "Ik blijf zeggen dat Ajax verdedigend heel kwetsbaar is. Het klopt gewoon niet, zoveel mensen staan vrij", zegt Van Basten. "Wat ook vreemd is: Ajax heeft Edson Álvarez en Lisandro Martínez voor de verdediging gekocht, die staan allebei op het middenveld. Ook Razvan Marin hebben ze gekocht, die speelt helemaal niet. Dus het aankoopbeleid tot nu toe vind ik ook niet erg succesvol."

Van Basten vindt dat Ajax het verlies van de vertrokken Matthijs de Ligt niet goed heeft opgevangen. "Je wist dat De Ligt wegging, dan moet daar uiteindelijk wel een goede voor terugkomen. Dat is eigenlijk opgelost met eigen materiaal. Dat is denk ik nog steeds niet sterk genoeg", aldus de oud-trainer van Ajax, die daarmee doelt op Joël Veltman. "Veltman vind ik persoonlijk niet zo'n goede verdediger. Centraal blijft-ie overeind, maar aan de zijkant vind ik hem heel pover. Voetballend, maar ook tactisch vind ik hem niet indrukwekkend."