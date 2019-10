Blessureleed domper op langverwachte competitiezege Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdag de eerste competitiezege in ruim een maand tijd geboekt. Het team van trainer Lucian Favre, die Jadon Sancho om disciplinaire redenen niet in de wedstrijdselectie had opgenomen, zegevierde in eigen huis met 1-0 over Borussia Mönchengladbach. De laatste overwinning van die Borussen in de Bundesliga tot zaterdag was de 4-0 zege op Bayer Leverkusen op 14 september.

Het scorebord in het uitverkochte Signal Iduna Park kwam in het eerste bedrijf niet in beweging, al werd een doelpunt van Borussia Dortmund afgekeurd. Na ruim een half uur spelen dacht Thorgan Hazard gescoord te hebben, maar de VAR oordeelde dat Marco Reus in de opbouw licht buitenspel stond en zodoende ging het feest niet door. De bezoekers hadden in de eerste helft kansen via Breel Embolo en Robin Lainer, maar zonder resultaat.

Na nog geen uur spelen viel de enige treffer van de wedstrijd. Na goed voorbereidend werk van Julian Brandt en Hazard, die aan de aandacht van Christoph Kramer was ontsnapt, rondde Reus oog in oog met Yann Sommer koeltjes af: 1-0. Zes minuten voor het einde was Reus er juist verantwoordelijk voor dat een doelpunt van Brandt werd afgekeurd, omdat hij in het gezichtsveld van Sommer (buitenspel) stond.

Domper op de overwinning was het uitvallen van Roman Bürki, die zich twintig minuten voor tijd met een bovenbeenblessure door Marwin Hitz liet vervangen. Mede door enkele reddingen van de invaller bleven de drie punten in Dortmund. Het team van Favre heeft nu net als Bayern München en RB Leipzig vijftien punten na acht wedstrijden. Borussia Mönchengladbach blijft voorlopig koploper met zestien punten, evenveel als VfL Wolfsburg.