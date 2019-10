Pover AZ verliest doelpuntrijke wedstrijd vol met persoonlijke fouten

AZ heeft zaterdagavond een dure nederlaag geleden in de top van de Eredivisie. De succesformatie van trainer Arne Slot maakte in het Cars Jeans Stadion in Den Haag een povere indruk tegen sc Heerenveen en verloor uiteindelijk in een doelpuntrijke confrontatie: 2-4. Beide teams grossierden in persoonlijke fouten, maar het was uiteindelijk Heerenveen dat aan het langste eind trok. AZ blijft met twintig punten uit tien duels voorlopig vierde staan, terwijl Heerenveen met zestien punten uit tien duels is opgeklommen naar een vijfde plaats.

AZ kwam in zijn laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking niet voorbij Willem II (1-1), terwijl Heerenveen juist wat vertrouwen tankte met een overwinning op PEC Zwolle (1-0). Bij de Alkmaarders ontbrak Myron Boadu vanwege een schorsing, waardoor Ferdy Druijf in de punt van de aanval kon rekenen op een basisplaats. AZ leek prima aan de wedstrijd te beginnen, maar kon niet voorkomen dat Sven Botman Heerenveen al na zeven minuten voetballen aan de leiding bracht. De verdediger verschalkte de uitgekomen Marco Bizot na een hoekschop van Joey Veerman en liet zo zijn eerste treffer in Friese dienst aantekenen: 0-1.

Het vroege openingsdoelpunt kwam de wedstrijd ten goede. AZ zocht furieus naar een gelijkmaker, terwijl Heerenveen op de counter enkele keren gevaarlijk was. Dani de Wit volleerde halverwege de eerste helft rakelings naast namens AZ, terwijl Mitchell van Bergen aan de overzijde Bizot tot een redding dwong. Het ingrijpen van Bizot na ongeveer een halfuur bleek goud waard voor AZ, want de ploeg van Slot wist kort erna op gelijke hoogte te komen via Ron Vlaar. De ervaren verdediger kon simpel scoren met het hoofd, nadat Warner Hahn mis zat bij een hoekschop van Teun Koopmeiners: 1-1.

AZ knokte zich zo terug in de wedstrijd, maar in de laatste tien minuten voor rust ging het toch weer mis voor de Alkmaarders. Rodney Kongolo tekende met een geplaatst schot vanaf ongeveer zestien meter fraai voor de 1-2 en in de blessuretijd van de eerste helft wist Heerenveen via Jens Odgaard nog verder weg te lopen. De Deense spits kon de bal van dichtbij binnen lopen, nadat Ibrahim Dresevic een hoekschop met het hoofd had verlengd: 1-3. Heerenveen leidde zo riant bij rust, maar het elftal van trainer Johnny Jansen begon vervolgens zwak aan de tweede helft en dat resulteerde razendsnel in de aansluitingstreffer van Calvin Stengs. Het toptalent speelde Lucas Woudenberg eenvoudig uit en verschalkte Hahn vervolgens uit een lastige hoek.

Hahn zag er bij beide doelpunten van AZ niet goed uit, maar hield Heerenveen kort na de goal van Stengs wel knap op de been. De keeper redde eerst op een schot van Oussama Idrissi en maakte daarna een kopbal van De Wit onschadelijk. De gelijkmaker leek een kwestie van tijd, maar Heerenveen hield stand en wist zijn voordelige marge na ruim een uur opnieuw te verdubbelen. Koopmeiners leek een kopbal van Kongolo betrekkelijk eenvoudig weg te kunnen werken, maar kopte het leder in plaats daarvan zeer ongelukkig in eigen doel: 2-4. Heerenveen plooide daarna direct terug op eigen helft, maar AZ oogde aanvallend onmachtig en kwam uiteindelijk niet meer in de buurt van een nieuwe comeback.