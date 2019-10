Mazzelend Ajax komt dankzij verwoestende knal Promes met schrik vrij

Ajax heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het treffen met RKC Waalwijk. De manschappen van trainer Erik ten Hag wisten allesbehalve te overtuigen in het Mandemakers Stadion, waar RKC uitstekend voor de dag kwam. Doelpunten van Dusan Tadic en Quincy Promes bleken uiteindelijk genoeg voor een 1-2 overwinning, nadat de Noord-Brabanders in de slotfase enorme kansen op de gelijkmaker onbenut lieten.

Bij Ajax speelde Noussair Mazraoui als linksback op de plek van de geschorste Nicolás Tagliafico. Verder stond Klaas-Jan Huntelaar in de spits, wat betekende dat David Neres op de bank begon. Het was RKC dat het beste uit de kleedkamers kwam. Clint Leemans zag een kiezelharde vrije trap via de onderkant van de lat op de doellijn uiteenspatten, terwijl Stijn Spierings gevaarlijk op doelman André Onana af ging, maar de bal verkeerd raakte.

Ajax leek het rustig aan te doen in Waalwijk, maar werd wel enkele keren dreigend. Zo schoot Hakim Ziyech net over, terwijl Donny van de Beek gevaarlijk opdook in de zestien. De middenvelder kon echter net niet meer bij de bal komen. Toch waren de beste kansen in de eerste helft voor RKC, dat vlak voor rust via Stanley Elbers had moeten scoren. Het schot van de vrijstaande vleugelspits miste echter kracht en kon gekeerd worden door Onana.

Direct na rust was het raak voor Ajax. Sergiño Dest bereikte bij de tweede paal Tadic, die met rechts kon binnen tikken: 0-1. In de minuten daarna reeg Ajax de mogelijkheden opeens aaneen, maar Quincy Promes en Huntelaar kregen de bal er niet in. Na die goede fase zakte het niveau van de Amsterdammers weer terug en kwam RKC weer beter in de wedstrijd. Dat werd in de 64ste minuut beloond, toen Said Bakari de bal uit de kluts mee kreeg en in het Ajax-doel punterde: 1-1.

Een minuut daarna hadden de bezoekers alweer op voorsprong kunnen komen. David Neres leek in vrije positie af te kunnen werken, maar de invaller miste de bal. Joël Veltman kopte even later uit een hoekschop op de lat. Ajax voerde de druk op en kwam een kwartier voor tijd ook opnieuw op voorsprong. Promes vond wat ruimte voor zichzelf in het strafschopgebied van RKC en schoot via de onderkant van de lat verwoestend raak: 1-2. Darren Maatsen had in de slotfase de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij zag zijn inzet miraculeus van de doellijn gehaald worden door Dest en Daley Blind. Daarna leek Anas Tahiri de bal in een leeg doel te kunnen schieten, ware het niet dat Veltman de inzet van de vleugelspits met zijn borst tegenhield.