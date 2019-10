Manchester City voldoet aan plicht en voert druk op richting topper

Manchester City is prima uit de interlandonderbreking gekomen. Het elftal van manager Josep Guardiola speelde zaterdagavond op bezoek bij Crystal Palace een degelijke wedstrijd en zegevierde uiteindelijk verdiend: 0-2. De eindstand was bij rust al bereikt door doelpunten van Gabriel Jesus en David Silva. City komt door de overwinning op negentien punten uit negen Premier League-duels en heeft nu weer vijf punten minder dan Liverpool. De koploper speelt zondag nog wel de uitwedstrijd tegen Manchester United.

John Stones was bij City nog niet fit genoeg om te starten en Aymeric Laporte ontbreekt vanwege een ernstige knieblessure al langer bij the Citizens, waardoor de regerend landskampioen centraal achterin aantrad met twee middenvelders: Fernandinho en Rodri. De wedstrijd op Selhust Park ontwikkelde zoals verwacht: Crystal Palace plooide terug op eigen helft en liet het initiatief volledig aan de bezoekers uit Manchester. Dat leidde in de openingsfase tot mogelijkheden voor Gabriel Jesus en Ilkay Gündogan, maar Wayne Hennessey hield zijn doel met prima keeperswerk schoon.

Crystal Palace kon zo tevreden zijn over het verloop van de wedstrijd, maar in de slotfase van de eerste helft wist City zichzelf alsnog razendsnel een comfortabele voorsprong te verschaffen. De score werd na 39 minuten voetballen geopend door Gabriel Jesus: de Braziliaanse spits vond de verre hoek met het hoofd, na een voorzet vanaf de rechterflank van Bernardo Silva. Amper twee minuten later zette David Silva de 0-2 op het scorebord: hij schoot door de benen van Hennessey raak, na ditmaal een fraai wippertje van Raheem Sterling.

Na de onderbreking bleven de beste kansen voor City. Sterling had al snel de 0-3 op zijn schoen na voorbereidend werk van David Silva, maar zijn schot scheerde rakelings voorbij het doel van Hennessey. De thuisploeg was aanvallend machteloos en bracht na 55 minuten met Andros Townsend voor het eerst een verse kracht binnen de lijnen. City bleef echter domineren en zocht geduldig naar een derde treffer. Gabriel Jesus en Bernardo Silva zetten Hennessey aan het werk, maar de doelman gaf geen krimp. Namens Crystal Palace was Christian Benteke in de slotfase nog dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal werd spectaculair onschadelijk gemaakt door Ederson Moraes. Patrick van Aanholt speelde bij Crystal Palace overigens de gehele wedstrijd.