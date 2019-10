Maurizio Sarri spreekt opnieuw vertrouwen uit in Matthijs de Ligt

Met Matthijs de Ligt in de basis treedt Juventus om 20.45 uur aan tegen Bologna. De international van Oranje krijgt opnieuw de voorkeur boven Merih Demiral en vormt een centraal verdedigingsduo met Leonardo Bonucci. Opvallend is verder onder meer de entree van Gianluigi Buffon, die ten koste gaat van Wojciech Szczesny.

De Ligt had een basisplaats in de voorgaande drie competitieduels en deed ook mee in beide interlands die Oranje afwerkte in de afgelopen anderhalve week. De verdediger steekt niet in zijn beste vorm, maar behoudt dus het vertrouwen van trainer Maurizio Sarri. Op het middenveld krijgt Adrien Rabiot verrassenderwijs de voorkeur boven Blaise Matuidi.

Het was vooraf de vraag wie naast Ronaldo zou staan in de voorhoede. Zowel Gonzalo Higuaín als Paulo Dybala stond dit zijn aan zijn zijde en beide Argentijnen scoorden voor de interlandperiode tijdens de 1-2 zege op Internazionale. Sarri kiest voor Higuaín, die het in Milaan moest stellen met een invalbeurt van een klein halfuur.

Juventus verzamelde negentien punten uit de eerste zeven wedstrijden in de Serie A. Een zege op Bologna zou de vijfde opeenvolgende overwinning in de competitie betekenen. De opponent is terug te vinden op de tiende plaats, met negen punten.

Opstelling Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo