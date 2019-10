PSV treedt met vier ‘nieuwe’ spelers aan tegen FC Utrecht

Mark van Bommel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de opstelling van PSV. Zaterdagavond treden de Eindhovenaren op bezoek bij FC Utrecht aan met vier nieuwe spelers ten opzichte van de wedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) van twee weken geleden. Zo keren Jeroen Zoet en Mohamed Ihattaren terug in de basisopstelling.

Zoet kampte met fysieke klachten die hem twee wedstrijden uit de roulatie hielden; Robbin Ruiter was zijn vervanger. Tegen zijn oude club Utrecht moet Ruiter echter weer plaatsnemen op de bank. Achterin neemt Timo Baumgartl de plek in van Daniel Schwaab. De rentree van Ihattaren, die vanwege het overlijden van zijn vader niet meedeed tegen VVV, gaat op het middenveld ten koste van Érick Gutiérrez.

Tevens heeft Jorrit Hendrix een basisplek. De middenvelder viel begin deze maand in de uitwedstrijd tegen Rosenborg BK uit met een liesblessure, maar is fit genoeg om weer op het veld te staan. Het middenveld wordt gecompleteerd door Pablo Rosario. Voorin kiest trainer Mark van Bommel voor Ritsu Doan, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Het duel tussen Utrecht en PSV begint om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Van Overeem, Maher, Gustafson, Ramselaar; Kerk, Van de Streek

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Hendrix; Doan, Ihattaren, Bergwijn; Malen