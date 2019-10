Begrip voor harde maatregel Klopp: ‘Hij is niet honderd procent te vertrouwen’

Dat Xherdan Shaqiri uit de gratie is geraakt bij Liverpool, begrijpt Peter Crouch wel. De oud-spits, die jarenlang met de aanvallende middenvelder samenspeelde bij Stoke City, prijst de voetballende kwaliteiten van Shaqiri, maar vindt dat hij verdedigend te weinig brengt. "Als Klopp iemand niet honderd procent kan vertrouwen, lijkt het me logisch dat hij diegene niet opstelt", aldus Crouch tegenover The Irish Independent.

Crouch dicht Shaqiri voldoende kwaliteiten toe voor Liverpool. "Ik snapte wel waarom ze hem haalden, hij is een van de meest natural gifted spelers met wie ik ooit heb samengespeeld", aldus de oud-international van Engeland. "Hij kan het verschil maken. Mijn probleem met hem bij Stoke was dat, hoewel hij briljant kon zijn, hij ook momenten had van slechte tactische discipline."

Shaqiri kwam dit seizoen pas zeventien officiële minuten in actie voor Liverpool en zit voor de kraker tegen aartsrivaal Manchester United niet bij de selectie. "Als je een specifieke rol krijgt waarvan ook het terugverdedigen onderdeel uitmaakt, gaat het niet werken als je gewoon je eigen ding doet. En al helemaal niet bij iemand als Klopp", zegt Crouch, die de andere aanvallend ingestelde spelers van Liverpool harde werkers vindt.

"Als je kijkt naar iemand als Roberto Firmino, hoe technisch begaafd hij ook is, past hij nog steeds in het systeem. Hij werkt hard, loopt terug om op het middenveld de bal te heroveren. Als hem gevraagd wordt om terug te zakken, doet hij doet. Als hij dieper moet spelen, doet hij dat ook. Dat geldt ook voor Sadio Mané en Mohamed Salah. Hoe goed ze ook zijn, ze doen nog steeds hun werk voor het team."