Abrupt einde aan ongeslagen reeks van Derby County en Phillip Cocu

Derby County heeft zaterdag een ruime nederlaag in de Championship geleden. Het team van Phillip Cocu ging met 3-0 onderuit bij Charlton Athletic, na een reeks van twee zeges en drie remises in de voorbije vijf competitieduels. Macaulay Bonne, Mouhamado-Naby Sarr en Conor Gallagher verzorgden de doelpunten in The Valley.

Door de nederlaag is Derby County nu op een vijftiende plaats terug te vinden, met vijftien punten uit twaalf duels. The Rams spelen volgende week in eigen huis tegen Wigan Athletic, dat vijf plaatsen lager staat.