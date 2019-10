Ten Hag kiest in Waalwijk niet voor Blind als vervanger geschorste Tagliafico

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De trainer kiest ervoor om de geschorste Nicolás Tagliafico te vervangen door Noussair Mazraoui, die voor de derde keer dit seizoen in de basis staat. De wedstrijd tussen RKC en Ajax begint om 18.30 uur in het Mandemakers Stadion.

Ten Hag had Daley Blind op die positie kunnen zetten, maar kiest dus voor Mazraoui. De vleugelverdediger was niet fit genoeg om Marokko te helpen in de interlandperiode, maar kan nu wel in de basis beginnen. Het centrum wordt gevormd door Blind en Joël Veltman; aan de rechterkant staat Sergiño Dest.

Het middenveld bestaat, net als in de laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2 zege), uit Donny van de Beek, Quincy Promes en Lisandro Martínez. Voorin behoudt Klaas-Jan Huntelaar zijn basisplek en de spits wordt geflankeerd door Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Het betekent dat David Neres plaatsneemt op de bank.

RKC hoopt tegen Ajax een negatief record af te wenden. Alleen het Telstar van 1977/78 stond er ooit slechter voor na de eerste negen wedstrijden van een Eredivisie-seizoen, met één punt en een doelsaldo van min 22, dan RKC momenteel (één punt, doelsaldo van min 21). Bij een nederlaag tegen Ajax noteert RKC de slechtste seizoenstart ooit na tien Eredivisie-speelronden.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Mulder, Rienstra, Delcroix; Tahiri, Spierings, Leemans; Elbers, Vente, Bakari

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Mazraoui; Martínez, Promes, Van de Beek; Tadic, Huntelaar, Ziyech. .