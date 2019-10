Atalanta grijpt naast koppositie na ongelukkig moment Marten de Roon

Atalanta heeft nagelaten om gedeeld koploper van de Serie A te worden. Het team van Gian Piero Gasperini leek zaterdagmiddag met 2-3 bij Lazio te winnen en met negentien punten uit acht duels op gelijke hoogte met Juventus te komen. Een door Marten de Roon veroorzaakte strafschop liet het duel echter onbeslist eindigen: 3-3.

Atalanta, met Hans Hateboer en Robin Gosens in de basis, leek in de eerste helft de basis voor de zege in Rome te legge. Op aangeven van Gosens tekende Luis Muriel voor de 0-1 en de Colombiaan schoot uit een vrije trap ook onbedoeld de 0-2 tegen de touwen. Alejandro Gómez tekende voor de 0-3.

Lazio kwam in de laatste twintig minuten terug in de wedstrijd. Een onnodige overtreding van José Luis Palomino op Ciro Immobile betekende de eerste strafschop van de middag: de aanvaller verzilverde zelf oog in oog met Pierluigi Gollini het buitenkansje. Onachtzaamheid in de defensie van Atalanta leidde tot de aansluitingstreffer van Joaquín Correa: 2-3.

De Roon, na een uur ingevallen voor Mario Pasalic, veroorzaakte in de extra tijd een strafschop. Na een duel met Immobile ging de aanvaller gretig naar de grond, waarna hij wederom vanaf elf meter zijn tweede van de middag maakte. Door de remise komt Atalanta op zeventien punten. Juventus en Internazionale verzamelden respectievelijk negentien en achttien punten en komen later dit weekeinde nog in actie.