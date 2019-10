Frenkie de Jong: ‘Spectaculair, ik ben de fans van Eibar dankbaar’

Frenkie de Jong kwam zaterdag weliswaar niet tot scoren of een assist voor Barcelona, maar toch was hij in het uitduel met Eibar (0-3) een van de uitblinkers. De middenvelder werd twaalf minuten voor tijd vervangen door Ivan Rakitic en kreeg zelfs applaus van de supporters van de Basken. “Dat was spectaculair. Ik ben de fans van Eibar dankbaar”, vertelde de Oranje-international na afloop van de ontmoeting, in gesprek met Barça TV.

Barcelona zegevierde dankzij doelpunten van Antoine Griezmann, Lionel Messi en Luis Suárez en heeft nu elk van de laatste vijf duels in alle competities in winst omgezet. “Het was belangrijk om de eerste wedstrijd na de interlandperiode te winnen. We wisten dat Eibar hoog druk zou gaan zetten, zoals de trainer ons had gezegd, en we wisten de bal snel rond te spelen”, vertelde De Jong over de krachtmeting in Ipurua.

Ernesto Valverde kreeg op de persconferentie de vraag of dit tot dusver de beste wedstrijd van De Jong voor Barcelona was geweest. “Hij kan niet stoppen”, stelde de oefenmeester. “Hij voegt met zijn kracht en loopvermogen veel toe aan het elftal. Zijn begin van het seizoen is voortreffelijk en dat hebben ook de supporters van Eibar ingezien.”

Barcelona speelt woensdag in de Champions League bij Sparta Praag. Komend weekeinde spelen de Catalanen niet, daar het thuisduel met Real Madrid wegens de onrust in Catalonië is uitgesteld. Over tien dagen wacht een midweeks thuisduel met Real Valladolid.