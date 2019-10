Fraaie doelpunten trekken worstelend Everton uit degradatiezone

Everton heeft zijn derde zege van het Premier League-seizoen geboekt. De ambitieuze ploeg uit Liverpool hoopte dit seizoen de Engelse top zes uit te kunnen dagen, maar voetbalde in zijn eerste acht wedstrijden slechts zeven punten bij elkaar. Zaterdagmiddag werd tegen West Ham United wel een goede wedstrijd gespeeld en Everton kreeg met een 2-0 overwinning uiteindelijk loon naar werken. Door deze zege verlaten the Toffees de achttiende plek en stijgen zij, voorlopig, naar de twaalfde positie in de Engelse hoogste afdeling.

Marco Silva beleeft een dramatische seizoensstart met zijn ploeg, maar de eerste helft van zijn ploeg tegen the Hammers zal een flinke opsteker zijn geweest voor de Portugese manager. De thuisploeg was op Goodison Park namelijk duidelijk de bovenliggende partij en creëerde ook een aantal goede kansen. Nadat doelman Roberto Jiménez Tom Davies eerder nog van scoren af wist te houden, was het na iets meer dan kwartier spelen door toedoen van Bernard toch raak. De Braziliaan kreeg de bal in zestien van Theo Walcott, draaide een aantal tegenstanders dol en verschalkte Jiménez daarna vanuit een moeilijke hoek.

Via Walcott en Richarlison kreeg Everton voor vervolgens nog twee goede mogelijkheden om uit te lopen, maar zij wisten het net niet te vinden. Twee minuten na de rust was het daarna wel raak voor Richarlison, die zijn goal echter afgekeurd zag worden wegens buitenspel. West Ham liet zich in de tweede helft met een schot van Pablo Fornals dat net naast het doel van Jordan Pickford ook in aanvallend opzicht zien, maar verder waren de beste kansen weer voor Everton.

Walcott zag een kanonskogel met nog 25 minuten op de klok op de lat eindigen en Jiménez bracht een minuut of tien later redding na een poging van Alex Iwobi. Pickford moest er in de slotfase nog wel aan te pas komen om te voorkomen dat zijn ploeg het deksel op de neus kreeg na een rebound van Issa Diop en hij hield zijn goal schoon met een goede redding. Gylfi Sigurdsson gooide de wedstrijd daarna op fraaie wijze in het slot door de bal van een meter of twintig in de kruising te knallen.