‘Dat staat daar los van, dus ik hoop dat Feyenoord mijn contract verlengt’

Feyenoord speelt zondagmiddag tegen Heracles Almelo zijn eerste wedstrijd na de interlandperiode en voor de Rotterdammers vormt dat een eerste kans om zich te revancheren voor de zeperd die voor de onderbreking werd geleden. Feyenoord ging toen met 4-2 onderuit op bezoek bij Fortuna Sittard en Leroy Fer vertelt in gesprek met FOX Sports dat er na die wedstrijd ‘harde woorden’ zijn gevallen in de kleedkamer.

De dreun in Limburg volgde na twee wedstrijden waarin Feyenoord zich juist weer een beetje op leek te richten: “We spelen bijvoorbeeld twee hele goede wedstrijden tegen FC Twente en FC Porto en dan ga je die zondag uit naar Sittard en haal je je niveau niet”, begint de middenvelder. “Dat soort dingen moeten veel en veel beter.”

“Wij zijn Feyenoord, wij zijn een topclub en we weten welke kwaliteiten we in huis hebben. Dat moet veel beter in de wedstrijden.” Fer keerde afgelopen zomer na een afwezigheid van acht jaar terug in Rotterdam, maar zal zich meer voorgesteld hebben van de eerste maanden na zijn rentree. De elfvoudig international van het Nederlands elftal weigert echter bij de pakken neer te zitten: “Moedeloos word ik er niet van, maar ik denk dat als je weet dat je zoveel kwaliteit hebt, je dat ook elke wedstrijd moet geven.”

“Of het nou thuis, uit of Europees is. Dat is inderdaad zwaar, maar we zijn allemaal professionals en dat moeten we van elkaar eisen.” De 29-jarige Fer heeft een eenjarig contract getekend bij Feyenoord, waarbij zijn club de optie heeft om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen. Wat hem betreft zal het daar ook van komen: “Dat hoop ik wel ja. De keuze voor Feyenoord staat los van de resultaten die we nu behalen. Soms win je, som verlies je, maar ik ben hartstikke blij dat ik hier ben.”