Ibrahimovic: ‘Ik zei: ‘Ik geef je 50 pond voor elke goede eerste aanname’’

Zlatan Ibrahimovic speelde in het verleden drie jaar voor Internazionale en de Zweed is nog altijd goed op de hoogte van wat er speelt bij i Nerazzurri. Sinds dit seizoen staat er bovendien een oude bekende van de aanvaller in de spits bij de Milanezen. Inter maakte afgelopen zomer namelijk 65 miljoen euro over naar Manchester United voor Romelu Lukaku, die op Old Trafford nog samenspeelde met Ibrahimovic.

Lukaku is in het Giuseppe Meazza de vervanger van Mauro Icardi: “Zijn statistieken spreken voor zich, maar ik heb wel een zwakke plek voor degenen die zich kapotwerken voor hun ploeggenoten”, begint Ibrahimovic in gesprek met La Gazzetta dello Sport over de Argentijn, die inmiddels is verhuurd aan Paris Saint-Germain. “Ik zal dit over Romelu zeggen: verwacht geen goede techniek van hem, zijn grootste kwaliteit is zijn pure kracht.”

Mark Bosnich: 'Grote fout van United om Romelu Lukaku te verkopen'

“Als hij nou maar naar mij geluisterd had…”, vervolgt de spits van Los Angeles Galaxy met een glimlach. “Bij Manchester United wilde ik een weddenschap met hem aangaan. Ik zei: ‘Ik geef je 50 pond (58 euro, red.) voor elke goede eerste aanname. Hij antwoordde: ‘Wat krijg ik als ik ze allemaal goed doe?’ Ik zei toen tegen hem: niets, hij zou simpelweg een betere speler worden.”

“Voor de goede orde: hij is de weddenschap nooit aangegaan! Misschien was hij wel bang om te verliezen… Alle grappen daargelaten, Lukaku voelt een geweldige honger om zichzelf aan de wereld te bewijzen en ik weet zeker dat hij het ook bij Inter goed zal doen”, sluit Ibrahimovic af. Lukaku kwam vooralsnog zeven keer in actie namens de ploeg van trainer Antonio Conte in de Serie A en wist daarin driemaal te scoren.