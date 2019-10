Borussia Dortmund neemt maatregelen tegen Jadon Sancho

Borussia Dortmund treedt zaterdag zonder Jadon Sancho tegen Borussia Mönchengladbach aan. De aanvaller is door trainer Lucien Favre om disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie van die Borussen gelaten. De media in Duitsland speculeren volop over de reden voor de absentie van de negentienjarige smaakmaker.

Sancho zou te laat zijn teruggekeerd bij Borussia Dortmund na zijn interlandverplichtingen. De aanvaller speelde in de voorbije interlandperiode met het nationale elftal van Engeland tegen Tsjechië en Bulgarije. In de 2-1 nederlaag in Praag stond Sancho 73 minuten op het veld, terwijl hij 17 minuten meedeed in de 0-6 overwinning in Bulgarije.

Duitse media verzekeren dat Sancho ook een geldstraf opgelegd heeft gekregen. De hoogte ervan is niet bekend. De laatste weken was er lichte kritiek op de Engelse tiener, mede door de tegenvallende resultaten van Borussia Dortmund. Met vier doelpunten en zeven assists is Sancho hoe dan ook nog altijd belangrijk voor het elftal van Favre.

Borussia Dortmund won slechts één van de laatste vijf duels in alle competities en kwam vier keer tot een gelijkspel. Die Borussen staan met twaalf punten op een negende plaats, al bedraagt de achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach slechts vier punten.