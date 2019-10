Zlatan Ibrahimovic haalt uit: ‘Ze zijn een ramp, ze praten alleen maar’

Zlatan Ibrahimovic heeft hard uitgehaald naar een van zijn voormalige werkgevers, AC Milan. In een interview met La Gazzetta dello Sport betreurt de aanvaller van Los Angeles Galaxy de gang van zaken bij de club waar hij tussen 2010 en 2012 actief was, alvorens hij naar Paris Saint-Germain vertrok. “Ze zijn een ramp. Ze praten alleen maar en komen niet actie”, stelt de Zweedse veteraan.

“Het is niet meer de club waar iedereen in Italië en ter wereld van hield”, zo oordeelt Ibrahimovic. “Misschien zijn er te veel personen die elders werkzaam zouden moeten zijn.” Hij doelt onder meer op technisch directeur Paolo Maldini. “Hij heeft het niet in zich om een directeur te zijn. In zijn spelersloopbaan was hij een van mijn favoriete spelers aller tijden. Eerlijk is eerlijk, hij heeft een moeilijke taak.”

“Het is niet makkelijk om goed te presteren als de middelen en mogelijkheden beperkt zijn.” Volgens de Italiaanse krant ontving Ibrahimovic een jaar geleden een voorstel van Leonardo, destijds technich directeur van AC Milan. Algemeen directeur Ivan Gazidis zette daar naar verluidt echter een streep doorheen, omdat hij geen spelers van boven de dertig jaar wilde. Dat leidde tot boosheid bij Leonardo, die niet veel later naar PSG terugkeerde.

AC Milan, dat in 2010/11 voor het laatst landskampioen werd en in 2016 met de Supercoppa de laatste prijs won, staat momenteel op een tiende plaats in de Serie A. De Milanese club hield Marco Giampolo verantwoordelijk voor de matige resultaten en koos tien dagen geleden voor de aanstelling van Stefano Pioli, een beslissing die bij het merendeel van de supporters niet in goede aarde viel. Pioli debuteert zondag in het thuisduel met Lecce.