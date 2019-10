Ibrahimovic: ‘Met mij erbij zou het San Paolo iedere zondag vol zitten’

Zlatan Ibrahimovic flirt in een interview met La Gazzetta dello Sport openlijk met een terugkeer naar de Serie A. De Zweedse spits van LA Galaxy ziet zichzelf het shirt dragen van Internazionale, Napoli of Bologna. De aanvaller heeft een aflopend contract in de Verenigde Staten en lijkt open te staan voor een terugkeer naar Italië. "Het blijft de moelijkste competitie ter wereld", aldus Ibrahimovic over de Italiaanse competitie.

Ibrahimovic geeft aan dat hij laatst de documentaire over Diego Maradona heeft gezien. “Als ik zie hoeveel liefde de stad voor hem had, krijg ik het gevoel dat ik dat graag zou ervaren bij Napoli. Het zou fantastisch zijn om te kopiëren wat Diego daar heeft gedaan. Ik zegt niet dat ik daarheen ga, want er komen veel aspecten kijken bij een besluit. Met mij in de ploeg zou het San Paolo iedere zondag vol zitten. En Carlo Ancelotti zit er ook, een van de grootsten.”

Het is niet de eerste keer dat Ibrahimovic met Napoli flirt. Voorzitter Aurelio De Laurentiis lijkt overigens niet happig op de komst van de Zweed, die met zijn salaris zwaar op de begroting zou drukken. De 38-jarige aanvaller geeft aan ook graag samen te werken met Antonio Conte. “Ik ken Conte niet persoonlijk, maar iedereen zegt dat hij elke dag vijfhonderd procent geeft. Daar zijn wij hetzelfde in, dus ik denk dat we samen goed door een deur kunnen.”

Volgens Ibrahimovic heeft Internazionale er goed aan gedaan om Conte in huis te halen. “Juventus blijft favoriet, maar Inter blijft groeien. Napoli heeft nog iets extra’s nodig en de rest raakt achterop”, stel de ex-aanvaller van onder meer Juventus en Inter. “De grote clubs investeren veel geld en ik blijf erbij dat de Serie A, zeker voor spitsen, de zwaarste competitie ter wereld is.”

De 38-jarige spits zou graag nog eens samenwerken met Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic, die momenteel strijdt tegen leukemie. “Mihajlovic is een vriend. Als ik voor Bologna zou kiezen, zou dat puur voor hem zijn. We hebben onlangs nog gesproken. Hij zei: 'Zlatan, hier zouden anderen voor jou rennen. Het enige wat jij moet doen is overeind blijven en de bal tegen de touwen werken.' Dat is aardig van hem, maar het is onwaarschijnlijk dat het zal gebeuren. Maar als ik van gedachten verander, dan bel ik hem gelijk. Ik zou er nog twintig kunnen maken in de Serie A.”