‘Hij heeft daar een budget waar ze zelfs bij Ajax jaloers op zijn’

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf kritisch op Marcel Brands. De voormalig technisch directeur van PSV heeft volgens Kieft gefaald met het aantrekken van verschillende spelers. De oud-international is bovendien niet onder de indruk van het werk van Brands bij Everton. Ondanks een groot spelersbudget presteren the Toffees dit seizoen vooralsnog zwak.

Brands ging deze week in de krant in op Adam Maher en Bart Ramselaar, die hij naar PSV haalde. “De huidig technisch directeur van Everton betaalde als technisch verantwoordelijke bij PSV liefst vijftien miljoen euro voor die twee. Beiden mislukten in Eindhoven”, aldus Kieft. “Volgens Brands lag het aan de trainers Phillip Cocu en Mark van Bommel en koos Maher voor de verkeerde uitdaging toen zijn carrière bij PSV op een dood spoor belandde.”

Bekijk de voorbeschouwing van Opta op speelronde negen in de Premier League

Kieft had niet van Brands verwacht dat hij de schuld bij iemand anders zou neerleggen voor de tegenvallende prestaties van Maher en Ramselaar bij PSV. “Is het dan de schuld van Mark van Bommel dat de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez met een transfersom van minimaal zes miljoen euro al twee seizoenen te kort komt voor een basisplaats in het eerste van PSV? Nee, dat is een misser van Brands en de scouting”, stelt Kieft. “Over Maher en Ramselaar had hij gewoon moeten zeggen: 'Sorry, ik heb het verkeerd gezien en dat heeft PSV te veel geld gekost'.”

Brands is sinds twee seizoenen werkzaam bij Everton, dat onder de huidige manager Marco Silva terug te vinden is op de achttiende plaats op de ranglijst. “Hij heeft daar een budget waar ze zelfs bij Ajax jaloers op zijn, met ruim honderd miljoen meer te besteden dan in Amsterdam”, gaat Kieft verder. “Met een omzet van bijna 215 miljoen euro staat Everton op plaats zeventien van rijkste clubs ter wereld. Desondanks is de aanwezigheid van de Nederlandse technisch directeur Brands allerminst een garantie voor succes.”

Volgens Kieft kan Brands bij Everton bijna iedere speler kopen die hij wil. Met de spelers die hij heeft aangetrokken, heeft de club niet naar behoren gepresteerd. “Everton eindigde op de achtste plaats zonder Europees voetbal en ondanks grote investeringen staat de club nu derde van onderen, op een plaats waar je op het eind van het seizoen degradeert. Ik vrees voor de positie van de Portugese trainer Marco Silva bij Everton. Brands kan beter in de spiegel kijken in plaats van z’n fouten te verdoezelen en op anderen af te schuiven”, besluit Kieft.