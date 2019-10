Frank de Boer wilde Ajax-talent huren: ‘Hij had hier perfect gepast’

In zijn zoektocht naar een verdedigende versterking heeft Frank de Boer namens Atlanta United dit jaar tweemaal bij Ajax aangeklopt voor dezelfde speler. In een interview met de Volkskrant geeft de trainer van Atlanta United toe dat hij Sergiño Dest graag aan zijn selectie had toegevoegd. Tot een overstap kwam het niet en inmiddels mag de rechtsback zich basisspeler noemen in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De Boer klopte bij directeur spelerszaken Marc Overmars aan. In het voorjaar vroeg hij om Dest en afgelopen zomer waagde de trainer van de club uit de Major League Soccer een nieuwe poging. De Ajacied besloot uiteindelijk om voor zijn kans in de Johan Cruijff ArenA te gaan. “Dat heeft hij goed gedaan”, aldus De Boer. “Maar hij had hier perfect gepast.”

Frank de Boer: 'Vreemd om landskampioen te worden via een soort bekertoernooi'

De Boer is bezig aan zijn eerste seizoen in de Verenigde Staten en zit op zijn plek bij Atlanta United. Veel vrije tijd heeft hij niet. “Ik heb dan meestal helemaal geen zin om veel dingen te doen”, vertelt de trainer. “Dan ga ik liever naar een leuk restaurant, of naar het zwembad op ons gezamenlijke dakterras. Quinty (Trustfull, red.) is wel meer een ontdekkingsreiziger, die is al een keer naar Charleston gereden. We willen nog een keer met z’n allen naar de stranden in het zuiden van Florida, maar dan ben je ook weer een uur of vier, vijf onderweg.”

Voetbal is in Amerika lang niet zo populair als American Football. De Boer bezocht onlangs een wedstrijd van de Atlanta Falcons. “Het is niet helemaal mijn sport. Ongelofelijk wat voor een klappen die spelers opvangen, ik vind het echt te hard”, aldus de Boer, die grote verschillen merkt in de benadering van de fans. “De vijandigheid die wij kennen ontbreekt, maar eigenlijk is dat ook wel leuker. Supporters van verschillende clubs kunnen gewoon naast elkaar zitten, zonder dat er iets gebeurt. Dat gaat niet ten koste van de sfeer, die is bij ons echt fantastisch.”