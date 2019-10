Feyenoorder Ié bezocht duel Ajax in ArenA: ‘Capuchon over mijn hoofd’

Edgar Ié maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Trabzonspor naar Feyenoord en vlak na zijn komst maakte hij als invaller zijn debuut. Inmiddels heeft de Portugese verdediger een basisplaats veroverd bij de Rotterdammers. In korte tijd heeft hij kennis gemaakt met Feyenoord, zijn supporters en de rivaliteit met Ajax. Op zondag 27 oktober staat de Klassieker op het programma, maar dat wordt voor Ié niet de eerste keer dit seizoen dat hij een bezoek brengt aan de Johan Cruijff ArenA.

Ié stond van 2017 tot afgelopen zomer onder contract bij Lille OSC. Toen zijn oude club vorige maand op bezoek ging bij Ajax in de Champions League, zat de 25-jarige op de tribune bij de rivaal. “Tegen Lille ben ik al naar de ArenA gegaan”, zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. “Om mijn oude ploeggenoten van Lille in de Champions League te zien spelen.”

“Voor de zekerheid heb ik de capuchon van mijn trui maar over mijn hoofd getrokken op de tribune. Er waren supporters van Trabzonspor die mij in het stadion herkenden, hahaha”, vervolgt de verdediger, die afgelopen zomer een contract tekende bij de Turkse club en vervolgens verhuurd werd aan Feyenoord. “Mijn ploeggenoten in De Kuip vertelden dat het niet gebruikelijk is dat spelers van Feyenoord op de tribune zitten bij Ajax. Ach, voor een keertje kon het wel.”

Ié kent een wisselvallig seizoen met Feyenoord. De 2-0 overwinning op FC Porto in de Europa League is vooralsnog het hoogtepunt van deze voetbaljaargang. “Die avond merkte ik wat ze bedoelden met een kolkende Kuip. Man, wat gingen de mensen tekeer”, aldus de enkelvoudig Portugees international, die tegen Porto nog even met Pepe sprak. “Pepe stapte op mij af en vroeg hoe het ging in Rotterdam. Ik was heel trots dat wij wonnen. Onderschat die prestatie niet hoor, FC Porto is een topclub. Vorig seizoen overwinterde het nog in de Champions League.”