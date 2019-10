Gerbrands weigerde aanbiedingen uit Premier League: ‘Twee of drie keer’

Toon Gerbrands heeft zijn contract bij PSV verlengd, zo werd vrijdagochtend bekend. De algemeen directeur zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waardoor hij tot medio 2025 aan de club uit Eindhoven verbonden is. Wanneer Gerbrands zijn contract in het Philips Stadion uitdient, is hij in totaal elf jaar werkzaam voor de club. Een tussentijds vertrek naar Engeland zag hij niet zitten, zo zegt hij zaterdag in De Telegraaf.

Gerbrands heeft in ruim vijf jaar tijd een schuld van ongeveer vijftig miljoen euro nagenoeg weggewerkt, terwijl het niveau van de jeugdopleiding omhoog is gegaan. Zijn werk in Eindhoven is nog niet af en dus verlengde Gerbrands zijn in 2022 aflopende contract. “Daarmee teken ik voor een groot blok, waarin we nog dingen kunnen bereiken”, wordt hij geciteerd door de krant. “Ik wil een volgend fundament leggen voor de club.”

Toon Gerbrands: Continuïteit belangrijk voor de lange termijn'

Waar diverse personen op bestuurlijk niveau de club in de afgelopen jaren verlieten, is Gerbrands een stabiele factor gebleven. De huidige algemeen directeur wil de leiding aan het team blijven geven. “Er werken hier 240 mensen en als er daar 239 van functioneren, hebben we een wereldtent”, aldus Gerbrands. “Ik heb allang door dat mijn rol negentig procent een coachrol is en tien procent presteren.”

Gerbrands mikt op grote prestaties op de lange termijn en daar past een tussentijds vertrek niet bij. “Ik heb twee of drie keer de kans gehad in de Premier League aan de slag te gaan”, laat Gerbrands weten. “Als de rvc het niet in me zag zitten, had ik mijn koffer gepakt. Is dat niet aan de orde, dan ben ik van commitment. Wie er dan ook belt, daar zeg ik nee tegen.”