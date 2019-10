Van den Brom spreekt pupil aan op interview: ‘Dat zeg je bij een vierdeklasser’

FC Utrecht-keeper Maarten Paes ging tegen Vitesse lelijk de fout in, waardoor zijn ploeg met 2-1 verloor van de club uit Arnhem. Trainer John van den Brom is blij met de manier waarop de doelman zich daarna heeft laten zien bij Jong Oranje, maar heeft Paes nog wel even aangesproken op het interview dat hij gaf na afloop van de nederlaag in GelreDome.

Bij een 1-1 tussenstand kwam een bal in de tweede helft zonder snelheid op Paes af. Hij liet het leer echter door zijn benen rollen, waardoor Vitesse er met de drie punten vandoor ging. “Ik was benieuwd hoe zijn reactie in Jong Oranje zou zijn. Daar heeft hij het hartstikke goed gedaan”, wordt Van den Brom geciteerd door De Telegraaf. Paes won met Jong Oranje de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Portugal (4-2) en Jong Noorwegen (0-4).

Mark van Bommel kalm op weg naar FC Utrecht: 'Iedereen is fit'

“Hij is heel goed bij ons teruggekomen met twee overwinningen op zak en twee wedstrijden, waarin hij goed heeft gekeept. Tegen Portugal houdt hij Jong Oranje in de wedstrijd. Het is lekker om hem zo terug te krijgen”, aldus Van den Brom, die in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV van zaterdagavond met Paes nog wel even in gesprek is gegaan na de verloren partij tegen Vitesse. “Dan gaat het niet over de fout, maar over hoe hij ermee omgegaan is.”

Het interview dat Paes na afloop gaf werd ook aangehaald door de trainer. “Het is altijd de vraag hoe je dan achteraf moet reageren voor de camera. Dat hebben we met hem besproken. Ik had dat wel iets anders gedaan dan hij het heeft gedaan. Ik vind dat je niet kan zeggen dat je trots op jezelf bent dat je de wedstrijd goed hebt uitgespeeld, als je zo'n fout maakt. Dat zeg je als je bij een vierdeklasser speelt en wij spelen wel om iets meer dan dat.”