Kieft adviseert Ajax als tussenstap: ‘Europese top is niet wenselijk’

AZ was de afgelopen interlandperiode hofleverancier voor Jong Oranje. Met spelers als Dani de Wit, Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Owen Wijndal leverden de Alkmaarders vijf spelers voor het team van Erwin van de Looi. Wim Kieft denkt dat niet al deze vijf spelers het in zich hebben om uiteindelijk aan te haken bij het Nederlands elftal.

Jong Oranje won tijdens de laatste interlandperiode de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Portugal (4-2) en Jong Noorwegen (0-4). “Iedereen valt over elkaar heen bij de bewieroking van alle talenten bij Jong Oranje. Maar kijk je nuchter, dan bezitten alleen Calvin Stengs en Myron Boadu en misschien Justin Kluivert het talent om een rol te gaan spelen bij het grote Oranje”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf.

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos maakte vorige week zijn debuut voor Griekenland

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners werd door analisten getipt voor het grote Oranje, maar Kieft heeft zijn bedenkingen. “Bij Teun Koopmeiners zou ik me tweemaal bedenken om m'n miljoenen naar Alkmaar te brengen”, aldus de oud-international, die meer vertrouwen heeft in Stengs. “Voor Stengs wordt AZ steeds meer een last dan een lust. Hij moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe uitdaging en daarbij zou een tussenstap naar Ajax ideaal zijn.”

Een eventuele transfer van AZ naar Ajax wordt volgens Kieft een lastig verhaal. “Maar AZ wil niet meer verkopen aan Ajax en zal waarschijnlijk zo'n hoge transfersom vragen dat een overgang naar Amsterdam niet voor de hand ligt. Terwijl een stap naar de Europese top - hij komt daar ook in het vizier - niet wenselijk is voor zijn ontwikkeling”, besluit Kieft.