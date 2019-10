Di María en Mbappé maken assist Dolberg onschadelijk; curieuze rode kaarten

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen OGC Nice. Door een dubbelslag van Ángel Di María en treffers van Kylian Mbappé en Mauro Icardi won de koploper van de Ligue 1 met 1-4 van Kasper Dolberg en consorten. Nice beëindigde de wedstrijd met negen man na twee curieuze rode kaarten in de tweede helft. PSG heeft 24 punten verzameld na 10 duels; nummer twee Nantes volgt met 19 punten uit 9 wedstrijden.

PSG moest het stellen zonder Neymar, die een dijbeenblessure overhield aan de interlandperiode met Brazilië. Thomas Tuchel kon wel Mbappé en Edinson Cavani na blessureleed weer verwelkomen in zijn wedstrijdselectie; voor de Uruguayaan was het zijn eerste plek in de selectie sinds 25 augustus. De twee aanvallers zaten echter op de bank; alleen Mbappé viel in de slotfase in. Tuchel koos voor Icardi als diepste spits en de zomeraanwinst bewees zijn waarde voorafgaand aan de 1-0. Na een klein kwartier lanceerde Icardi ploeggenoot Di María met een behendige steekpass vanaf de eigen helft. De buitenspeler had vrije doortocht richting het doel van Walter Benitez en schoof de bal in de linkerhoek. Vijf minuten later verdubbelde Di María zijn doelpuntenproductie.

Hij anticipeerde aan de rechterflank op een handige bal van de opgestoomde Thomas Meunier en wipte de bal vanuit een moeilijke hoek diagonaal binnen: 2-0. Dolberg werd nauwelijks in het spel betrokken, omdat Nice niet aan aanvallen toekwam. Pas op slag van rust moest Keylor Navas redding brengen op een inzet van Danilo. Na een klein uur resulteerde een indraaiende corner van Di María in een kopbal van Marquinhos tegen de lat en kort daarna leidde een fout van de Braziliaan de aansluitingstreffer in. In het eigen strafschopgebied probeerde Marquinhos de bal te controleren na een voorzet, maar hij gleed weg en zag Dolberg anticiperen. De Deen kreeg de bal bij Ignatius Gonago, die raak vuurde via de onderkant van de lat.

PSG stond even onder druk, maar in een tijdsbestek van drie minuten kreeg Nice twee curieuze rode kaarten. Wylan Cyprien werd op het middenveld geduwd door Leandro Paredes en reageerde daar boos op met een armbeweging, al was er toen niemand om hem heen. Mogelijk riep Cyprien iets wat niet door de beugel kon, want hij pakte zijn tweede geel. Christophe Hérelle wilde de arbiter vervolgens duidelijk maken dat Paredes de overtreding had begaan. Hij gaf tijdens het protest een tikje op het gezicht van Paredes en moest ook inrukken. Tegen negen man wist PSG de score op te voeren via Mbappé, die na 83 minuten binnen de lijnen was gekomen. De aanvaller ontbrak voor de interlandperiode tegen Angers (4-0) met blessureleed en had op 25 augustus voor het laatst een basisplek. In de blessuretijd deed ook Icardi nog een duit in het zakje.