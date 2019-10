Duitse WK-ganger die een lange neus maakte naar het land van Trump

Sommige voetballers vallen na hun loopbaan in een zwart gat, maar er zijn ook spelers die zich zonder aarzelen volledig storten op een nieuwe invulling van hun leven. In de rubriek de Omschakeling licht Voetbalzone tweewekelijks een opvallende carrièreswitch of passie van een (oud-)voetballer uit. Deze keer aandacht voor Tim Wiese (1981), die als speler furore maakte bij Werder Bremen en het schopte tot zes interlands voor Duitsland. De oud-doelman stapte na zijn actieve loopbaan in de wondere wereld van het bodybuilden en het worstelen.

Door Rian Rosendaal

De spelersloopbaan van Wiese begon serieuze vormen aan te nemen toen hij in 2005 werd aangetrokken door Bremen, om veteraan Andreas Reinke op te volgen onder de lat. De voormalige sluitpost uit Bergisch Gladbach kende echter een valse start in het Weser Stadion vanwege een gescheurde kruisband. Wiese miste door de zware kwetsuur de eerste helft van het seizoen en zijn debuut voor die Grün-Weißen volgde pas in februari 2006. Wiese, die tijdens zijn spelersloopbaan vaak werd vergeleken met Bayern München-doelman Oliver Kahn vanwege zijn driftige manier van keepen, zorgde er een maand later onbedoeld voor dat Bremen op schlemielige wijze werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League tegen Juventus. De boomlange doelman liet de bal twee minuten voor het eindsignaal uit zijn handen glippen na een voorzet vanaf de zijkant, waarna Emerson la Vecchia Signora naar de kwartfinale schoot en Bremen een enorme kater bezorgde.

Er braken echter betere tijden aan voor Wiese in Noord-Duitsland, met 2009 als het beste jaar uit zijn carrière als doelman op clubniveau. Bremen wist op weg naar de finale in het Olympisch Stadion in Berlijn onder meer Borussia Dortmund en Hamburger SV uit te schakelen en Wiese vertolkte een hoofdrol in de halve finale tegen die Rothosen door in de strafschoppenserie drie inzetten van HSV-spelers onschadelijke te maken. In de eindstrijd waren de schijnwerpers gericht op de nog piepjonge Mesut Özil, die het winnende doelpunt maakte in de clash met Bayer Leverkusen (0-1). Bremen reikte ook in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, tot de finale en ook in dit toernooi werd HSV uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Het Europese avontuur kende een teleurstellende afloop, want Shakhtar Donetsk schoot de Europese droom van Wiese en consorten aan diggelen door in Turkije met 2-1 te zegevieren na verlenging. De goede prestaties van de markante keeper bleven niet onopgemerkt door bondscoach Joachim Löw, die Wiese meenam naar het WK van 2010. Speeltijd in Zuid-Afrika zat er niet in voor de reservedoelman, die als enige speler van die Mannschaft het gehele WK vanaf de bank aanschouwde.

Wiese kwam in 2012 op de loonlijst van TSG Hoffenheim te staan, maar het werd al snel duidelijk dat zijn beste jaren als doelman gepasseerd waren. De aanvoerdersband was geen garantie op een basisplaats, zeker toen Wiese doelpunt na doelpunt incasseerde. Hoffenheim greep snel en pikte ex-PSV'er Heurelho Gomes als huurling op bij Tottenham Hotspur. Toenmalig algemeen directeur Andreas Möller had al snel een vervelende maar tevens duidelijke boodschap voor de gepasseerde sluitpost. "Tim heeft in de huidige situatie geen schijn van kans. Het maakt dus niet uit wat hij doet, de kans dat hij terugkeert in de selectie is echt te verwaarlozen." Wiese kwam nog een keer groot in het nieuws, al was dat niet vanwege zijn sportieve prestaties. Samen met voormalig teamgenoot Tobias Weiss werd hij tijdens een carnavalsfeestje de deur gewezen door de beveiliging. De zesvoudig international van Duitsland verliet Hoffenheim uiteindelijk met de staart tussen de benen. Een nieuw avontuur elders behoorde niet tot de mogelijkheden, waarna Wiese op 17 september 2014 officieel een punt zette achter zijn loopbaan als doelman op professioneel niveau. "Ik ben geen dromer, maar een realist. Ik denk dat de beste jaren als voetballer achter mij liggen. Mijn loopbaan als profvoetballer is definitief voorbij."

Van voetballer naar worstelaar

Tijdens zijn nadagen als doelman was het al duidelijk dat Wiese een frequent bezoeker is van de sportschool en met zijn afscheid als profspeler kreeg een loopbaan als beroepsworstelaar een serieus karakter. Door al het bodybuilden woog Wiese ten tijde van zijn vertrek uit de voetbalwereld 113 kilo. Het leverde hem een aanbieding op van de WWE (World Wrestling Entertainment) om in Florida te gaan worstelen, onder voorwaarde dat hij eerst een gedegen opleiding zou volgen. De spierbundel voelde zich gevleid door de avances vanuit de Verenigde Staten. "Ik zal er goed over nadenken. Ik ben niet bang. Waarom zou ik direct 'nee' zeggen? Worstelen is erg populair, zeker in de Verenigde Staten. Volgende week ga ik het voorstel voorleggen aan mijn zaakwaarnemer." De WK-ganger van vier jaar eerder kreeg in eigen land een voorproefje van wat hem allemaal te wachten stond. Bij een WWE-evenement in Frankfurt fungeerde Wiese als showworstelaar, twee maanden na de mededeling dat hij niet langer voetballer was. De zonnebankbruine Duitser verscheen weliswaar niet in de ring, maar het aanwezige publiek was desondanks zeer onder de indruk van zijn spierballen. Het optreden in de vijfde stad van Duitsland smaakte naar meer. "Ik ben erg geïnteresseerd in het worstelen", liet Wiese optekenen in de Duitse media. "We zullen zien of het wat wordt."

Wiese koos uiteindelijk met volle overgave voor het Amerikaanse avontuur, met 'The Machine’ als pakkende bijnaam in het land van de onbegrensde mogelijkheden. "Eindelijk gaat het gebeuren", jubelde de oud-doelman van Bremen op Twitter in de zomer van 2016 nadat hij een uitnodiging had ontvangen van de WWE om te komen trainen in het Performance Center van de worstelorganisatie in Orlando. "Ik heb hier hard voor getraind en ben enorm blij met deze kans. Ik ga er alles voor inzetten om in november in de ring te kunnen stappen. Ik wil die wedstrijd!" Zijn debuut als worstelaar vond echter niet plaats op Amerikaanse bodem, maar dichter bij huis in München, in de Duitse variant van de WWE. Wiese gaf zijn debuut in het showworstelen extra cachet door te zegevieren in de six-man tag-team-contest. Wiese toonde zich na afloop dolgelukkig met zijn niet alledaagse carrièreswitch. "Voetbal behoort wat mij betreft tot een ver verleden. Ik word 35 in december, dat is mijns inziens de beste leeftijd voor worstelen. Ik ga dan ook zonder een spoortje van angst de ring in. Mijn tegenstanders kunnen echt hun borst natmaken."

Alle ambities ten spijt, de worstelloopbaan van Wiese kwam bleef beperkt tot dat ene optreden in de Olympiahalle van München in het najaar van 2016. De sluitpost van weleer kreeg al snel door dat niet alles goed is wat er blinkt. "De Amerikanen wilden dat ik voor minstens drie jaar naar de Verenigde Staten zou komen, wat ik weer niet zag zitten", zo liet hij begin januari 2018 weten in een reactie aan BILD. Worstelaars zonder achtergrond in deze sport moeten een extra lange opleiding volgen en voor langere tijd in de USA verblijven, waardoor Wiese al snel tot de conclusie kwam dat een serieuze loopbaan geen reële optie was. Collega-worstelaar Stephen Farrelly, ook wel bekend als Sheamus, vond het jammer dat Wiese zijn worstelcarrière geen vervolg wilde geven. "Naar mijn mening heeft hij voldoende potentie getoond tijdens zijn gevecht in München." De Amerikaanse WWE probeerde nog om Wiese op andere gedachten te brengen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. De met veel ambities aangekondigde loopbaan als worstelaar was al na een wedstrijd voorbij. Wiese had alweer snel oog voor een andere uitdaging, want als Duitse prominent vormde hij op enkele dartstoernooien een koppel met Michael van Gerwen. De officieuze wereldtitel werd zelfs in de wacht gesleept door het markante duo, nadat voormalig wereldkampioen Lothar Matthäus en darter Peter Wright werden geklopt in de finale.

Geen doorbraak in Trump-land

Wiese heeft er geen spijt van dat zijn worstelloopbaan aan de andere kant van de wereld nooit van de grond is gekomen. "Ik zag er geen heil in om 250 dagen per jaar door te brengen in de Verenigde Staten, zoals de meeste worstelaars doen. Voor mijn familie en ik is Bremen onze standplaats, daarom wonen we er al zo lang. Voor de WWE was dat ook geen enkel probleem." Wiese kwam er evenwel al snel achter dat de WWE er wel degelijk moeite mee had dat de gewezen sluitpost zich niet blindstaarde op de Amerikaanse verlokkingen. "Ik denk dat ze zich realiseerden dat ze niet met een kind te maken hadden en dat ik niet slaafs bevelen opvolg om een loopbaan als worstelaar gestalte te geven." Wiese kwam met een treffende vergelijking op de proppen. "De WWE in de Verenigde Staten gedraagt zich net als de president (Donald Trump, red.) van dat land. Dat kan ik niet zeggen over de Amerikaanse worstelaars, die hebben mijn totale respect." Wiese heeft nooit spijt gehad van zijn beslissing om zijn loopbaan als worstelaar op een laag pitje te zetten. "Ik kan mijzelf niets kwalijk nemen, want ik heb echt het uiterste gegeven. Ik denk alleen dat de WWE op zoek was naar een local hero, maar zeker ook naar iemand die honderd procent te voorspellen is. Iemand die zich volledig conformeert aan de wensen van de WWE en geen mening durft te ventileren." Een terugkeer in de voetballerij ligt wat Wiese betreft zeker in de lijn der verwachtingen, alleen al om de analisten in Duitsland het goede voorbeeld te geven. "Al die pseudo-experts met hun vreemde taalgebruik en hun intellectuele gedoe zijn mij echt een doorn in het oog. Het wordt tijd dat er weer op een eenvoudige manier over voetbal wordt gesproken."