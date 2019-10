‘Joël Veltman kan dit René van der Gijp en Wim Kieft niet aandoen’

Donderdag meldde Tuttosport dat Juventus Joël Veltman op het lijstje potentiële versterkingen heeft staan. Naast de verdediger van Ajax denkt de Italiaanse grootmacht naar verluidt ook aan onder anderen Denzel Dumfries en Thomas Meunier van respectievelijk PSV en Paris Saint-Germain. Henk Spaan zou Veltman de transfer naar de topclub uit Turijn wel gunnen.

Veltman werd in de afgelopen jaren vaak bestempeld als een speler met te weinig kwaliteit voor het allerhoogste niveau, weet Spaan. De columnist laat in Het Parool weten dat de stopper met een transfer naar Juventus een lange neus zou kunnen trekken naar alle criticasters. "Als ik mocht kiezen tussen Veltman en Meunier, nam ik de laatste. Hij is sneller en heeft een betere voorzet", begint de columnist.

Spaan vindt Veltman echter beter in tactisch opzicht. "Omdat Meunier, die bij PSG speelt, duurder is, zou Veltman best eens in Turijn kunnen belanden. Of in Rome of Bergamo, want daar staat hij ook op de bewuste lijstjes", doelt Spaan op de vermeende interesse van AS Roma en Atalanta. De journalist hoopt toch dat Veltman nog lang actief blijft bij Ajax.

"Hij kan het mensen als René van der Gijp, Wim Kieft en de talloze andere oud-profs die hem tientallen keren hebben gewogen en te licht bevonden niet aandoen om een succesvolle transfer naar de Serie A af te ronden om daar fluitend miljonair te worden", is Spaan sarcastisch. "Beter dat hij hier blijft en af en toe in eigen doel schiet, uit mededogen met de analisten."