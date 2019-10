‘Garantie op succes in de Premier League’ bindt toekomst aan Liverpool

Joël Matip heeft zich voor de lange termijn verbonden aan Liverpool. De koploper van de Premier League maakt vrijdagavond bekend dat de verdediger zijn tot medio 2020 lopende contract heeft verlengd. Volgens Engelse media staat Matip nu tot de zomer van 2024 onder contract op Anfield, maar zelf maakt Liverpool de duur van de nieuwe verbintenis niet bekend.

Matip maakte in 2016 transfervrij de overstap van Schalke 04 naar Liverpool en kwam sindsdien 82 keer in actie in de Premier League. "Zijn optredens in het hart van de verdediging van Jürgen Klopp, aan de zijde van Virgil van Dijk, waren vorig seizoen cruciaal bij het succes van Liverpool in de Champions League", schrijft de club op de eigen website. "Hij gaf zelfs een assist bij het doorslaggevende tweede doelpunt van Divock Origi tijdens de finale in Madrid." Zelf spreekt Matip blijdschap uit over het verlengen van zijn contract. "Het geeft gewoon een heel goed gevoel", vat de 28-jarige mandekker uit Kameroen samen.

"Als buitenstaander weet je dat Liverpool een enorm grote club is. Maar als je er zelf deel van uitmaakt, dan voel je pas echt hoe groot de club is. Onze supporters bevinden zich in alle landen ter wereld. Het is een gigantische club, waar iedere voetballer voor zou willen spelen", aldus Matip, die in navolging van de Champions League nog meer hoofdprijzen wil pakken. "We hebben een jonge en getalenteerde ploeg. Ieder van ons is gretig. We weten nu hoe het voelt om een prijs te pakken en dat willen we nog een keer voelen."

Liverpool is in ieder geval ijzersterk begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Na acht wedstrijden zijn the Reds nog foutloos en bedraagt de voorsprong op nummer twee Manchester City al acht punten. "Er is nog heel veel wat we kunnen bereiken. Je weet nooit hoe het eindigt, dus moet je gewoon hard werken en je best doen", doceert Matip. "Het is een eer om deel uit te maken van deze club. Ik ben blij om te merken dat mensen vinden dat ik het goed doe, en dat ze me hier willen houden."

Statistisch gezien doet Liverpool er goed aan om Matip in de basisopstelling te houden, zo zocht Opta uit na de bekendmaking van zijn contractverlenging. Van de laatste 35 competitiewedstrijden met Matip als basisklant verloor Liverpool er geen enkele. In de gehele Premier League-geschiedenis zette geen enkele speler van de topclub een langere reeks neer. Liverpool hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Manchester United. Matip miste de laatste twee duels voor de interlandperiode met een blessure, maar lijkt fit genoeg om zijn rentree te maken.