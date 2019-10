‘Ik werd op mijn veertiende vader, toen besloot ik alles te zetten op voetbal'

Wesley maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar Aston Villa en is met vier doelpunten uit acht wedstrijden goed begonnen aan zijn Premier League-avontuur. De carrière van de 22-jarige Braziliaan ging echter lang niet altijd over rozen, zo vertelt hij aan Sky Sports. "Toen ik door zes teams achter elkaar werd afgewezen, wilde ik stoppen met voetbal", aldus Wesley.

"Ik werd op mijn veertiende vader. Ik had geld nodig, want ik had het zwaar op die leeftijd. Toen mijn eerste kind werd geboren, heb ik gezegd dat ik alles zou doen om profvoetballer te worden", blikt Wesley terug. Op zijn zeventiende vertrok de spits richting Europa, waar hij op proef ging bij Atlético Madrid. "Ik heb daar zes maanden gezeten. Ik was een beetje bang voor de grote spelers, zoals Diego Costa, Miranda en Raúl García, maar het was geweldig."

Wesley, die op zijn zestiende nog een tweede kind kreeg, wist echter geen contract af te dwingen in Madrid en na wat korte avonturen in Frankrijk besloot hij om fabriekswerk in Brazilië te gaan doen. "Ik moest iets. Ik had geld nodig voor mijn kinderen. Het maakte me niet uit waar ik moest spelen, maar elke club wees me af. Toen ik voor de zesde keer werd afgewezen, wilde ik ermee stoppen. Ik dacht dat het klaar was. Maar toen kreeg ik alsnog een kans."

In 2015 deed AS Trencín, de club van Tscheu La Ling, Wesley een contractvoorstel. De Braziliaan ging daar direct op in, maar ondervond wel aanpassingsproblemen. "Het was zo koud. In de eerste drie maanden heeft het alleen maar gesneeuwd. Ik was dat niet gewend vanuit Brazilië. Ik kon mijn voeten vaak niet eens voelen, dus het was moeilijk om te voetballen." Toch maakte Wesley indruk in Slowakije, want al na een half jaar werd hij overgenomen door Club Brugge.

Ook in België presteerde Wesley goed. De aanvaller maakte 32 doelpunten in 107 competitiewedstrijden en vertrok afgelopen zomer voor 25 miljoen euro naar Aston Villa. Daarmee werd hij de duurste uitgaande speler van de Belgische competitie ooit. "Ik ben dolgelukkig dat ik nu in de Premier League speel, de grootste competitie ter wereld. Ik denk nog elke dag aan het verleden, hoe ik me voelde toen ik door alle clubs werd afgewezen, dus ik ben heel blij dat ik nu hier ben."