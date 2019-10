Jürgen Klopp niet blij met ‘bananenschil’: ‘De wereld is een circus'

In aanloop naar de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool maakte Danny Mills voor Sky Sports een gecombineerd elftal van beide ploegen. De oud-verdediger van onder meer Leeds United en Manchester City koos in dit team geen enkele speler van the Red Devils en dat zorgde voor de nodige hilariteit in Engeland. Liverpool-manager Jürgen Klopp kan echter niet direct lachen om het fragment.

“Als Sky een gecombineerd elftal maakt en alleen maar spelers van Liverpool kiest, is dat een grap. Maar er wordt tevens een bananenschil mee gecreëerd. Op dit moment is de wereld een circus en we zitten er middenin. Sommige mensen willen dat we winnen, andere mensen willen juist dat we verliezen. Ik ben me bewust van de kracht van Manchester United”, zo tekent de Daily Mirror op uit de mond van Klopp tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Manchester United. Mills was overigens niet de enige analist die voor elf spelers van Liverpool in het gecombineerde team koos.

Solskjær: 'Duel met Liverpool kan de geschiedenisboeken in'

Ook José Enrique en Neil Warnock kozen alleen maar voor Liverpool-spelers. Alleen Paul Ince koos een speler van Manchester United en zette Harry Maguire in het centrum van de defensie. Klopp kijkt overigens wel uit naar de wedstrijd op Old Trafford. “Absoluut! Dit is de the salt in the soup, hè? Het is geweldig. We hebben ons twee weken kunnen voorbereiden op deze wedstrijd, door de interlandperiode. Alle spelers zijn fit teruggekomen van interlandverplichtingen en dat is heel, heel belangrijk.”

“We hebben drie of vier dagen gehad om ons volledig te focussen op de wedstrijd tegen Manchester United”, gaat de Duitse manager van Liverpool verder. “Ik houd van dit soort wedstrijden. De opbouw met de persconferentie, alle dingen eromheen. Maar uiteindelijk moeten we voetballen en we zullen vechten voor een goed resultaten. Alle dingen die de afgelopen weken zijn gezegd en geschreven, hebben geen invloed op de wedstrijd.”

De vraag is of Mohamed Salah op Old Trafford van de partij is. De Egyptenaar raakte voor de interlandperiode geblesseerd en Klopp liep op de persconferentie weten dat zijn inzetbaarheid nog twijfelachtig is. Over doelman Alisson Becker is de Duitse oefenmeester positiever: hij traint weer mee en lijkt hersteld te zijn van een kuitblessure.