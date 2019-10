Ten Hag stuurt Tagliafico op vakantie: ‘De boog kan niet altijd gespannen zijn’

Trainer Erik ten Hag hervat dit weekend met Ajax na een interlandbreak het seizoen. De oefenmeester zag een hoop Ajacieden terugkeren van uitstapjes naar hun nationale elftal, maar voor Nicolás Tagliafico geldt dat niet. De Argentijn kreeg van Ten Hag enkele dagen vrijaf en vertoeft momenteel in Italië.

Tagliafico is vanwege zijn gele kaart tegen ADO Den Haag (0-2 winst) geschorst voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen RKC Waalwijk. "Eigenlijk is hij seizoenen doorgegaan", stelt Ten Hag vast tegenover Ajax TV. "Hij heeft de Copa América gespeeld, daarna direct de Europese voorrondewedstrijden. Nu hij geschorst is kregen we de kans om hem een aantal dagen extra te geven, om die tank weer helemaal vol te laden."

Ten Hag zag dat sommige van zijn spelers behoefte hadden aan ontspanning. "De boog kan niet altijd gespannen zijn. Af en toe moet je ontspannen, om energie te tanken en er daarna weer vol tegenaan te gaan. Het team ziet er goed en fris uit. Die energie hebben we zaterdag weer nodig om een goed resultaat te halen."

Ajax heeft een zwaar schema voor de boeg, met onder meer het tweeluik in de Champions League met Chelsea en De Klassieker tegen Feyenoord. "Het is een uitdagend programma, maar dat is precies wat we willen", zegt Ten Hag, die denkt dat zijn ploeg er klaar voor is. "Het team valt steeds meer in elkaar. De spelers vinden elkaar makkelijker. En we kunnen met verschillende formaties spelen, want we hebben een brede selectie. Er is concurrentie, maar we hebben iedereen nodig."

Ten Hag is dit seizoen met Ajax aan een uitstekend seizoen bezig. De Amsterdammers zijn nog ongeslagen, maar toch ziet de trainer nog verbeterpunten. "We kunnen gaan werken aan automatismen. Het moet beter, met name het tempo. We moeten kunnen lezen wanneer we moeten vertragen en wanneer we kunnen versnellen. En als die versnellingen er zijn, moet het in een hoger tempo."