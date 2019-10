Ontmoeting tussen Zidane en Pogba zorgt voor vragen in Madrid en Manchester

Paul Pogba en Zinédine Zidane werden afgelopen week samen gefotografeerd in Dubai. De ontmoeting tussen de Franse middenvelder van Manchester United en de trainer van Real Madrid zorgt opnieuw voor de nodige speculatie. Zidane houdt zich vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Real Mallorca op de vlakte over de ontmoeting met Pogba.

“Mijn ontmoeting met Pogba was puur toeval. Omdat we elkaar kennen, praten we met elkaar. En waar we over hebben gesproken, is privé. Het was een gesprek tussen hem en mij, we kennen elkaar al lange tijd”, zo tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Zidane. Ook zijn collega Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United kreeg vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Liverpool van komende zondag vragen over de ontmoeting tussen Pogba en Zidane.

“Het is een foto. Wanneer je bij Manchester United bent, worden er ook foto’s van je genomen. Maar dat hoeft helemaal geen niks te betekenen, ik heb er geen problemen mee. Paul wil hier blijven, goed spelen en is onderdeel van ons toekomstplan”, reageert Solskjaer. Pogba is momenteel geblesseerd en komt daardoor komend weekeinde niet in actie tegen Liverpool. “Hij wilde spelen en probeert terug te komen, maar hij had nog teveel pijn. Paul heeft een scan gehad en is nu een aantal dagen vrij, maar hij werkt nu elders aan zijn herstel.”

“Ik heb al zo vaak met Paul gesproken. Hij ging door de pijngrens om te kunnen spelen. Aan alle kanten wordt hij bekritiseerd, maar hij kwam terug. Tegen Rochdale en Arsenal had hij er makkelijk voor kunnen kiezen om niet te spelen, maar hij kwam uiteindelijk toch in actie”, benadrukt Solskjaer. Pogba speelde dit seizoen tot dusver zes officiële wedstrijden voor Manchester United. Het contract van de Fransman bij the Red Devils loopt nog tot medio 2021.