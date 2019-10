Ziyech: ‘Dan kun je niet anders concluderen dan dat het complete bullshit is’

Hakim Ziyech benadrukt in een ‘vraag en antwoord-actie' van Ajax Life voor supporters dat de onderlinge band met ploeggenoot Dusan Tadic zeer hecht is, als antwoord op geruchten dat de Ajax-spelers elkaar niet zouden mogen. Ziyech geeft daarnaast grif toe dat hij weleens met jaloezie kijkt naar de kwaliteiten van Klaas-Jan Huntelaar.

Volgens Ziyech zijn hij en Tadic nog ouderwetse liefhebbers van het spelletje. "Daardoor ontstond al snel een klik en begrepen we elkaar in het veld. Als je bepaalde zaken in elkaar herkent, komt het er ook veel makkelijker uit." De middenvelder snapt niet waarom er verhalen zijn verschenen dat de band met Tadic stroef zou zijn. "Echt geen idee hoe dat kan. We gunnen elkaar alles. Het maakt bij ons echt niet uit wie er scoort of wie de assist op zijn naam krijgt."

Ziyech is van mening dat de criticasters zich weer meer op het voetbalgedeelte bij Ajax moeten focussen. "Dan kun je niet anders concluderen dan dat die verhalen complete bullshit zijn." Ziyech is tot dusver dit seizoen verantwoordelijk voor zes doelpunten en vijf assists, terwijl Tadic met acht treffers en tien assists ook zeer belangrijk is voor het aanvalsspel van Ajax.

De spelmaker van Ajax kijkt tijdens trainingen en wedstrijden goed naar zijn ploeggenoten en met name Huntelaar en Tadic kunnen rekenen op complimenten van de middenvelder. "Zij hebben die echte killersmentaliteit in het zestienmetergebied. Dat vind ik mooi: kans, goal." Ziyech staat met Ajax zaterdagavond tegenover hekkensluiter RKC Waalwijk, dat nog immer op de eerste zege van deze jaargang wacht.