Man United-baas spreekt steun uit voor Solskjaer en betreurt komst Blind

Er is veel kritiek op het aankoopbeleid van Manchester United, dat volgens critici wordt gerund door mensen die weinig verstand hebben van voetbal. Vice-voorzitter Ed Woodward is het volstrekt oneens met de kritische benadering van de technische mensen op Old Trafford, al geeft de bestuurder aan de andere kant wel toe dat het aantrekken van spelers sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 lang niet altijd succesvol is geweest.

"Het is een mythe dat mensen zonder voetbalverstand hier aan de touwtjes trekken en het is tevens een belediging voor de mensen die hier dagelijks met het voetbalgedeelte bezig zijn", vertelt Woodward in gesprek met The Guardian. "De meeste stafleden werken hier al meer dan 10 jaar en sommige scouts zijn al 25 jaar aan Manchester United verbonden."

Woodward geeft Daley Blind als voorbeeld van minder geslaagde aankopen. De verdediger annex middenvelder werd in 2014 op voorspraak van toenmalig manager Louis van Gaal naar Manchester United gehaald. Blind werd gezien als een 'erg goede voetballer', maar de international van Oranje miste de 'X-factor' die the Red Devils als eis stellen. In de huidige structuur zou een speler als Blind, die in 2018 bij Ajax terugkeerde, niet meer worden aangetrokken.

Manager Ole Gunnar Solskjaer hoeft volgens Woodward niet te rekenen op een voortijdig ontslag. "Hij heeft de discipline aangehaald, waar dat de laatste jaren soms een probleem was. Hij is een selectie aan het bouwen die in lijn ligt met de historie van deze club. De spelers werken hard en respecteren elkaar als ploeggenoten. Niemand is groter dan de club." Woodward heeft Solskjaer drie duidelijke doelstellingen gegeven. "We moeten prijzen winnen, aantrekkelijk voetbal is een must en er moeten jeugdspelers doorstromen." Manchester United, dat slecht aan het seizoen is begonnen, staat zondag tegenover koploper Liverpool.