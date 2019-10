Vrijdag, 18 Oktober 2019

Familie van Rakitic zet streep door transfer

Indien Leeds United naar de Premier League promoveert, heeft men ambitieuze plannen met het stadion. Elland Road moet dan verbouwd worden en uiteindelijk plaats bieden aan vijftigduizend toeschouwers. (Daily Mirror)

Liverpool heeft de beste papieren om aan de haal te gaan met Ben Chrisene. De jonge middenvelder van Exeter City, die begeerd wordt door verschillende Engelse topclubs, was onlangs te gast bij the Reds. (The Sun)

Ivan Rakitic vervolgt zijn carrière in ieder geval niet bij Manchester United. De familie van Kroatische middenvelder van Barcelona ziet niks in een verhuizing naar Engeland. (Daily Mail)

Chelsea heeft de pijlen gericht op Emanuel Vignato. The Blues zijn echter niet de enige gegadigde voor de jonge middenvelder van Chievo Verona, want er zaten recent nog vier clubs voor hem op de tribune. (The Sun)

Aaron Hickey lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Manchester United. De jeugdige vleugelverdediger van Heart of Midlothian FC werd eerder in verband gebracht met Rangers FC en Manchester City. (Daily Star)