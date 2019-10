Feyenoorder ging door hel: ‘Sprak niemand en reageerde niet op appjes’

Tyrell Malacia heeft een loodzware periode achter de rug. De linksback van Feyenoord verloor met zijn opa zijn grootste fan, terwijl zijn moeder werd getroffen door een herseninfarct. Malacia doet in gesprek met Feyenoord Magazine een boekje open over de tegenslagen op persoonlijk vlak en de gevolgen die er waren op voetbalgebied.

Malacia had een goede band met zijn opa, die vorig jaar opeens ziek werd. "Hij was nog maar 65, een fitte man die altijd hard werkte", aldus de vleugelverdediger van Feyenoord. " Voor mij was het heel moeilijk om elke keer naar het ziekenhuis te gaan en hem daar te zien liggen. Afgetakeld. Dat maakte me heel verdrietig. Begin dit jaar moest hij opgeven en overleed hij."

Korte tijd na het overlijden van zijn opa scoorde Malacia namens Feyenoord in de wedstrijd tegen VVV-Venlo. "Het was het moment waarop alle emotie loskwam. Het voelde ook als de definitieve afsluiting van een heel vervelende periode, die al in aanloop naar vorig seizoen begon." Malacia doelt op de herseninfarct van zijn moeder. "Zomaar, ineens. Haar linkerkant was volledig verlamd. Dat was enorm schrikken, maar gelukkig is ze inmiddels bijna helemaal hersteld."

Malacia heeft lange tijd geworsteld, maar gesprekken met zijn vader en oom hielpen om alles een plek te kunnen geven. "Ik zat niet lekker in mijn vel, nam de situatie mee naar de club en merkte dat ik op het veld niet altijd vrij in mijn hoofd was." De twintigjarige verdediger liep ook buiten het veld tegen problemen aan. "Ik sprak niemand aan, reageerde niet op appjes van vrienden en had geen zin om op te nemen als ze belden. Tot het moment dat mijn vrienden onaangekondigd bij me thuis langskwamen en tegen me zeiden: 'Je weet toch dat wij er altijd voor je zijn. Probeer je er overheen te zetten, wij helpen je'. Dat vond ik een mooi gebaar." Malacia staat zondag met Feyenoord tegenover Heracles Almelo.