‘Barcelona-duo verklaart zich solidair met protestanten en mist training’

Gerard Piqué en Ousmane Dembélé verschijnen vrijdag met toestemming van Barcelona niet op het trainingsveld. Volgens AS gaan de verdediger en aanvaller later op de dag naar het centrum van Barcelona om hun steun te betuigen aan de protestanten die al de hele week ageren tegen de gevangenisstraffen van de negen Catalaanse separatisten. Het negental kreeg maandag celstraffen opgelegd variërend van negen tot dertien jaar als gevolg van de Catalaanse opstand in 2017.

Barcelona kwam kort na de uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof al met een statement waarin vraagtekens werden gezet bij de gevangenisstraffen. Piqué meldde via Twitter dat hij trots is op de houding van zijn werkgever aangaande de politieke onrust in Catalonië. De centrumverdediger is net als Dembélé geschorst voor de uitwedstrijd van Barcelona tegen Eibar van zaterdag. Het duo zal in plaats daarvan een individuele training afwerken.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

De onrustige situatie in Catalonië heeft gevolgen voor het reisschema van Barcelona. De selectie van trainer Ernesto Valverde is niet per vliegtuig, maar per bus afgereisd naar Baskenland voor het uitduel met Eibar. Vanwege de vele demonstraties is het al enkele dagen zeer lastig om gebruik te maken van het vliegveld in Barcelona. De uitwedstrijd van de Spaanse kampioen tegen Eibar begint zaterdag al om 13.00 uur.

Het duel met Eibar is niet geschrapt, maar de thuiswedstrijd tegen Real Madrid van 26 oktober staat wel op losse schroeven. LaLiga stelde voor om El Clásico in het Santiago Bernabéu te spelen, maar daar ging de clubleiding van Barcelona niet mee akkoord. Het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft de kwestie in behandeling en volgens Marca is de kans aanwezig dat de topper tussen Barcelona en Real wordt verplaatst naar 7 of 18 december.