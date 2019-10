Virgil van Dijk haalt druk weg bij Liverpool: ‘Zij zijn de titelverdediger’

Koploper Liverpool is nog zonder puntverlies in de Premier League en de voorsprong op regerend landskampioen Manchester City is opgelopen tot acht punten. De eerste landstitel voor the Reds sinds 1990 lonkt, maar Virgil van Dijk wil nog niet vooruitlopen op de zaken. De centrumverdediger legt de druk grotendeels bij het elftal van manager Josep Guardiola.

"Wij hebben niets te verliezen", zegt Van Dijk in gesprek met Sky Sports. "Manchester City is de regerend landskampioen, zij verdedigen de titel. Wij willen die titel overnemen. In mijn optiek moeten we daar gewoon vol voor gaan." Liverpool brengt zondag een bezoek aan het kwakkelende Manchester United, dat slechts twee punten boven de degradatiestreep staat.

Van Dijk weet dat de druk met de week groter wordt. "Maar dat komt voornamelijk door de media", benadrukt de mandekker van de Champions League-winnaar. "Dat doen ze nou eenmaal graag en daar moeten we maar mee om zien te gaan. Het maakt mij niet uit, want ik ben niet bezig met meningen van andere mensen. Ik wil gewoon iedere wedstrijd winnend afsluiten. We moeten ervan genieten dat we bovenaan staan en vertrouwen uitstralen. We hebben niet altijd geweldig gespeeld, maar toch de punten gepakt. We zijn nog lang geen kampioen, maar staan er desondanks heel goed voor."

De Oranje-international geeft toe dat hij zelden een wedstrijd van Manchester City ziet. "Maar familie en vrienden houden me geregeld op de hoogte", aldus Van Dijk. "We hebben van afgelopen seizoen geleerd dat we nooit naar andere clubs moeten kijken totdat het seizoen is afgelopen. We doen het voorlopig heel goed, maar Manchester City is zeker nog niet uitgeschakeld in de strijd om het kampioenschap."

Liverpool vervolgt de race om de landstitel zondag tegen Manchester United, dat de nodige personele problemen kent. David de Gea en Paul Pogba lijken niet op tijd fit te zijn voor de kraker. "Het zal ze zwaar vallen dat ze een van de beste doelmannen ter wereld en een van hun belangrijkste middenvelders waarschijnlijk moeten missen. Maar dat is natuurlijk niet ons probleem. Manchester United wil heel snel een einde maken aan de tegenvallend reeks. Wij gaan daar echter heen om te winnen om zo ons puntenaantal uit te breiden."