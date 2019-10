‘Dat is denk ik de reden dat mensen hem met Johan Cruijff vergelijken’

Marten de Roon is diep onder de indruk van het spel van Frenkie de Jong. De twee middenvelders spelen samen in het Nederlands elftal en De Roon kan wel begrijpen dat de ex-Ajacied op sommige vlakken vergeleken wordt met Johan Cruijff. De speler van Atalanta verwacht dat de voetbalwereld nog lang kan genieten van de 22-jarige Barcelona-middenvelder.

“Als voetballers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo bij een verkiezing op je stemmen, dan weet je dat hij goed is”, aldus De Roon tegenover Voetbal International, doelend op de verkiezing van wereldvoetballer van het jaar van de FIFA. Messi en Ronaldo namen De Jong op in hun top drie van beste voetballers ter wereld. De Oranje-international werd bij de prijsuitreiking opgenomen in het wereldelftal van het jaar.

De bondscoach van Noord-Ierland verwacht dat de Jong uitgroeit tot de beste middenvelder ter wereld, zo liet hij weten na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje

“Ik denk dat ik wel redelijk heb kunnen zien bij het Nederlands elftal hoe goed hij is. Het is bijzonder om met zo iemand te spelen”, vervolgt De Roon. “Misschien is het moeilijk te zien als je zo dicht bij hem staat als ploeggenoot. Met Hans (Hateboer, red.) heb ik het daar ook wel over. Wie is de beste speler met wie je hebt gespeeld, vroeg ik hem laatst. "Ja, Frenkie", zei hij.”

De Roon gaat in op de specifieke kwaliteiten van de voormalig jeugdspeler van Willem II. “Hij heeft een kwaliteit, een gogme, een charisma over zich. Dat is denk ik de reden dat mensen hem met Johan Cruijff vergelijken”, aldus De Roon. “Ik heb Cruijff zelf niet gezien, maar mijn vader zegt weleens dat ze het zwoele gemeen hebben: hoe ze bewegen, hoe ze kunnen veranderen van richting. Als ik Frenkie naast me heb, speel ik de bal graag naar hem, omdat ik weet dat hij wat bedenkt. Hij heeft iets wat niemand anders heeft.”