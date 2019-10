Franck Ribéry uit onvrede over uiterlijk in FIFA 20 en wordt verleid door PES

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Franck Ribéry heeft donderdag voor hilariteit gezorgd op Twitter. De 36-jarige buitenspeler komt sinds dit seizoen uit voor Fiorentina en speelde vandaag met zijn nieuwe werkgever in FIFA 20. Ribéry verbaasde zich echter over het uiterlijk van zijn eigen personage in het voetbalspel en stak dat niet onder stoelen of banken. Het twitteraccount van Pro Evolution Soccer (PES), de grootste concurrent van FIFA, haakte daar op in.