Manchester United: de kwelgeest van Mohamed Salah en Jürgen Klopp

Manchester United en Liverpool staan tegenover elkaar op de negende speeldag van de Premier League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer wacht al een maand op een zege: sinds de 1-0 overwinning op FK Astana leed men in alle competities twee nederlagen en moest men drie keer genoegen nemen met een remise. Liverpool daarentegen is in the winning mood: in negen van de laatste tien officiële duels stapte men als winnaar van het veld. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, zondag vanaf 17.30 uur.

O Manchester United verloor niet één van de laatste vijf thuisduels met Liverpool in de Premier League: drie zeges, twee remises. Dat is de langste reeks van the Mancunians tegen de aartsrivaal op Old Trafford sinds een serie van tien ongeslagen thuisduels in competitieverband tussen februari 1991 en maart 2000.

O Alleen Manchester City (zeven) en Chelsea (zes) wonnen meer uitduels bij Manchester United in de Premier League dan Liverpool (vijf).

O Vier van de laatste zes Premier League-ontmoetingen tussen Manchester United en Liverpool eindigden onbeslist: ieder team één zege. Slechts 4 van de voorgaande 36 onderlinge duels waren in een gelijkspel geëindigd.

O Tegen geen enkele andere club nam Manchester United in de Premier League meer strafschoppen dan tegen Liverpool: tien. In totaal kregen the Mancunians in de Premier League 145 penalty’s mee én 69 tegen. Bij geen enkele Premier League-club is het verschil zo groot: 76.

O Dit is de eerste keer sinds oktober 1996 dat Liverpool als koploper van de Premier League tegen Manchester United speelt. Destijds wonnen the Mancunians op Old Trafford met 1-0 dankzij een doelpunt van David Beckham.

O Liverpool is nog één zege verwijderd van de evenaring van het record van Manchester City tussen augustus en december 2017: achttien opeenvolgende overwinningen op het allerhoogste niveau van Engeland.

O Sinds de 4-0 zege op Chelsea op de eerste speeldag is Manchester United in alle competities er niet meer in geslaagd om meer dan één keer in een wedstrijd te scoren. Dat is de langste reeks van the Mancunians sinds een reeks van dertien duels tussen mei en september 2007.

O Manchester United heeft dit seizoen reeds een thuisduel in competitieverband verloren: 1-2 tegen Crystal Palace. De laatste keer dat the Mancunians twee van de eerste vijf thuisduels in competitieverband van een seizoen verloren, was in 1990/91.

O Tegen geen enkele andere club wacht Jürgen Klopp als manager van Liverpool langer op een uitzege in alle competities dan tegen Manchester United: drie remises, een nederlaag.

O Mohamed Salah kwam in zijn vier duels met Manchester United in de Premier League niet tot een doelpunt of een assist. Het is de enige opponent in de Premier League waartegen hij meer dan één keer speelde én niet bij een doelpunt betrokken was.

O Trent Alexander-Arnold creëerde dit seizoen in de Premier League acht doelkansen voor Roberto Firmino. Geen enkele speler in de Premier League creëerde zoveel doelkansen voor een specifieke ploeggenoot in de eerste acht speeldagen van dit seizoen.

O Een derde van de doelpuntenproductie van Marcus Rashford in de Premier League was tegen opponenten uit de zogeheten big six: tien van de dertig goals. De aanvaller is tegen deze clubs gemiddeld elke 208 minuten trefzeker, terwijl hij tegen andere clubs een moyenne van 266 minuten heeft.