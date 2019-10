‘Manchester United kan dit seizoen maar zo in het rechterrijtje eindigen’

Paul Ince maakt zich grote zorgen over Manchester United, dat vanwege een slechte seizoensstart slechts twee punten boven de degradatiestreep in de Premier League staat. De oud-middenvelder, die the Red Devils zes seizoenen diende als speler, denkt dat een plaats in het rechterrijtje niet onmogelijk is en Ince zet tevens vraagtekens bij de voetbalvisie van manager Ole Gunnar Solskjaer.

"Er is kritiek op Solskjaer vanwege de slechte resultaten, maar het vertoonde spel is ook zeker een punt van zorg. Er is geen zicht op verbetering", analyseert Ince op verzoek van talkSPORT. "Met jonge spelers duurt het altijd wat langer, al laat Chelsea zien dat het wel degelijk mogelijk is. Liverpool doet het ook niet slecht met de jonge backs Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson."

Ince ziet het derhalve somber in voor zijn oude werkgever in competitieverband. "Ze kunnen maar zo in het rechterrijtje eindigen", verzucht de voormalig international van Engeland. "Solskjaer zegt altijd na wedstrijden dat zijn elftal zo hard werkt. Ik zou graag willen weten waaraan zo hard wordt gewerkt. Ik zie namelijk geen enkele lijn in het spel van Manchester United en in aanvallend opzicht is het ook van een matig niveau. Er worden nauwelijks kansen afgedwongen, laat staan dat er op doel wordt geschoten."

"Ik heb geen idee wat er momenteel gaande is bij Manchester United", treurt Ince, die bang is dat gevestigde namen als David de Gea hun zelfvertrouwen verliezen. "Na de wedstrijd tegen Newcastle United zag hij er verbouwereerd uit, terwijl hij juist een van de leiders hoort te zijn! Hij speelt al bijna tien jaar voor Manchester United, hij zou juist voorop moeten gaan in de strijd." Ince vindt de huidige malaise op Old Trafford vooral sneu voor de fans. "Die hebben recht op tekst en uitleg, want het elftal is momenteel nergens toe in staat. Er is geen enkel vertrouwen en er is ook niemand die de leiding neemt."

Ince waarschuwt voor de gevaren van nostalgie, want volgens hem komen de hoogtijdagen onder Sir Alex Ferguson niet meer terug. "Spelers als Roy Keane, Bryan Robson, Ryan Giggs en Paul Scholes zul je niet snel meer zien bij Manchester United. Dat is voorgoed voorbij." De oud-speler van de Engelse recordkampioen ziet ondanks de sportieve crisis twee lichtpunten in de formatie van Solskjaer. "Harry Maguire en Axel Tuanzebe bevallen mij wel. Met een beetje begeleiding kunnen zij uitgroeien tot leiders." Manchester United krijgt zondag bezoek van koploper Liverpool.